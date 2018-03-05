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Новосибирскстат опубликовал данные о среднемесячной номинальной заработной плате работников предприятий и организаций в Сибирском федеральном округе по итогам 2017 года. В среднем она составила в округе 33,8 тыс. рублей. Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Республике Хакасия, Забайкальском и Красноярском краях, Иркутской и Томской областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента.
"Ниже среднего" получают жители Республики Алтай, Бурятии, Тывы, Хакасии, Кемерово. В Алтайском крае средняя заработная плата по итогам прошлого года составила 22,7 тысячи рублей. Больше всего жители региона заработают в сфере финансов, научной, страховой деятельности, где оклады превышают 40-44 тысячи рублей. Меньше всего можно заработать в сельском хозяйстве (17 тысяч), торговле и сфере деятельности гостиниц и предприятий общественного питания — всего 13 тысяч рублей.
Отметим, что ранее власти Алтайского края заявляли, что заработная плата в 2017 году выросла почти на 7%. Самые высокие темпы роста среднемесячной заработной платы у работников, занятых в металлургическом производстве (128,4%), производстве одежды (127,8%), рыболовстве (121,7%), производстве машин и оборудования (115,2%), лекарственных средств и материалов (115,1%), прочей неметаллической минеральной продукции (113,9%), производстве резиновых и пластмассовых изделий (112,9%), а также в деятельности по операциям с недвижимым имуществом и железнодорожного транспорта, грузовых перевозках (112,2% и 112,1% соответственно).
Комментарии
Чиновники едят мясо, силовые структуры капусту, мы хлебаем вьюшечку, а в среднем мы лохи!
В целом с Вами согласен, хотя "вьюшкой" называют заслонку в русской печке, а Вы же, очевидно, имели ввиду юшечку - юшку или жидкий супчик.
Ага
У меня знакомая оставила заявку по вакансии школьного учителя. В графе желаемый заработок, указала 15 тысяч. Ей звонили из центра занятости с вопросом, почему вы указываете такую низкую зарплату, у нас же в среднем люди зарабатывают по 23 тыщи?
Цирк ))
Не надо забывать, что возможный рост (7% и т.д) про который так говорят, возможен лишь в бюджетной сфере! Индексации и роста зп у других работодателей НЕТ!! и вряд ли когда будет!!! поэтом эту статистику можно глубоко засунуть!
ох, и нравится мне статистика, на одних формулировках можно показать, как все хорошо. например, "Самые высокие ТЕМПЫ роста". а все видят цифирки типа 127%. а по факту? богаче, что ли, стали? а вчера у меня небольшой шок случился. в магазине формата эконом подошел парень и начал рассказывать, что у них теперь можно рассрочку оформить. дожили, блин. даже на такие магазины у людей денег нет, и у них выручка скукожилась.дальше крупу в марийке начнут в кредит продавать?
Интересно где у нас в крае такая з/п. И где она растет
Т.Е. краевые зарплаты ещё глубоко в заднице, но даже при неблагополучной внешней конъюктуре, пытаются оттуда вылезти ускоренными темпами?
растет растет джипы в магазине разбирают !
В Барнауле может побольше ещё зарплаты, а в маленьких городах типо Рубцовска вообще 9-12 тысяч.