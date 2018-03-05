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Новосибирскстат опубликовал данные о среднемесячной номинальной заработной плате работников предприятий и организаций в Сибирском федеральном округе по итогам 2017 года. В среднем она составила в округе 33,8 тыс. рублей. Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Республике Хакасия, Забайкальском и Красноярском краях, Иркутской и Томской областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента.

"Ниже среднего" получают жители Республики Алтай, Бурятии, Тывы, Хакасии, Кемерово. В Алтайском крае средняя заработная плата по итогам прошлого года составила 22,7 тысячи рублей. Больше всего жители региона заработают в сфере финансов, научной, страховой деятельности, где оклады превышают 40-44 тысячи рублей. Меньше всего можно заработать в сельском хозяйстве (17 тысяч), торговле и сфере деятельности гостиниц и предприятий общественного питания — всего 13 тысяч рублей.

Отметим, что ранее власти Алтайского края заявляли, что заработная плата в 2017 году выросла почти на 7%. Самые высокие темпы роста среднемесячной заработной платы у работников, занятых в металлургическом производстве (128,4%), производстве одежды (127,8%), рыболовстве (121,7%), производстве машин и оборудования (115,2%), лекарственных средств и материалов (115,1%), прочей неметаллической минеральной продукции (113,9%), производстве резиновых и пластмассовых изделий (112,9%), а также в деятельности по операциям с недвижимым имуществом и железнодорожного транспорта, грузовых перевозках (112,2% и 112,1% соответственно).

