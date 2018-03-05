Видео посадки самолетов А380-800 компании Emirates в непогоду в аэропорту Бирмингема 1 и 2 марта появилось на видеохостинге Youtube.

Как сообщает РИА "Новости", во время приземления лайнеров дул сильный ветер, шел снегопад, посадочная полоса была вся в слякоти.

Отметим, что в Европе господствует холодный фронт, который в местной прессе окрестили "Зверем с Востока". Погодные условия осложняются еще и тем, что в Британии антициклон столкнулся с атлантическим штормом "Эмма".

Airbus A380 считается крупнейшим в мире пассажирским самолетом.



