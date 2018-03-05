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Известная во всем мире организация "Гринпис" выпустила обновленный рейтинг доступности раздельного сбора мусора в городах с населением от 100 тысяч человек. В его основу легли данные, предоставленные властями более 160 городов по запросу "Гринписа". В расчет брались стационарные контейнеры для сбора хотя бы одного вида вторичного сырья, доступные для жителей круглосуточно.

Согласно исследованию, только 20% барнаульцев имеют доступ к инфраструктуре раздельного сбора мусора. Барнаул в общем рейтинге оказался на 39-м месте.

Лидером нынешнего рейтинга стали подмосковные Мытищи. Доступ к придомовому раздельному сбору мусора там имеют 93 % горожан. В первую пятерку вошли такие города, как Альметьевск (86 %), Волжский (84 %), Октябрьский (81 %) и Саранск (80 %). Любопытно, что город Рубцовск вошел в десятку лучших, расположившись с результатом 62% на девятом месте.

В отличие от Рубцовска, с плохим результатом на 102-м месте расположился Бийск – 0% горожан в наукограде имеют доступ к раздельному сбору мусора. На этом же месте находятся не только маленькие города, но и довольно крупные — например, Красноярск, Сочи, Волгоград, Челябинск, Астрахань.

Лучшим среди городов-миллионников оказался Новосибирск. Он расположился на 12-м месте, доступ к раздельному сбору мусора там обеспечен для 57% жителей. В целом по России из 73,7 млн жителей крупных городов доступ к инфраструктуре раздельного сбора мусора имеют 14,5% населения, или 10,7 миллиона человек.