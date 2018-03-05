Алкоголь из Казахстана и других республик запретили ввозить на территорию Алтайского края. Федеральный закон о запрете вступил в силу с 1 января 2018 года. Об этом пишет газета "Алтайская правда".

"Перевозить по России алкогольную продукцию и перемещать ее через границу запрещают физическим лицам, если эта продукция не маркирована по законам РФ и является товаром Евразийского экономического союза, то есть произведена в Армении, Белоруссии, Казахстане или Киргизии", — уточняет издание.

Однако в законе есть исключения. Так, можно перевозить не больше 10 л на одного человека. В Казахстане сейчас продают фальсифицированный алкоголь, в состав которого входят некие китайские таблетки. Полученный продукт может привести к массовым отравлениям.