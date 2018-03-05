Алкоголь из Казахстана и других республик запретили ввозить на территорию Алтайского края. Федеральный закон о запрете вступил в силу с 1 января 2018 года. Об этом пишет газета "Алтайская правда".
"Перевозить по России алкогольную продукцию и перемещать ее через границу запрещают физическим лицам, если эта продукция не маркирована по законам РФ и является товаром Евразийского экономического союза, то есть произведена в Армении, Белоруссии, Казахстане или Киргизии", — уточняет издание.
Однако в законе есть исключения. Так, можно перевозить не больше 10 л на одного человека. В Казахстане сейчас продают фальсифицированный алкоголь, в состав которого входят некие китайские таблетки. Полученный продукт может привести к массовым отравлениям.
Комментарии
Совсем с дуба рухнули????Какие таблетки????Там всегда была качественная и недорогая водка ) Зачем писать бред))))???
+1 к предыдущему оратору.
5.03.2018 13:06
- гость -
Надо же народ как-то заставить брать наш алкоголь. А тут казахи с аналогичным алкоголем, но в 2 раза дешевле, потому что налог на воздух не платят, вот и придумывают сказки про таблетки и запрещают его всеми способами, чтобы брали местный алкоголь, у которого акцизы в 2 раза дороже, чем сам продукт
5.03.2018 13:06
- гость -
Совсем с дуба рухнули????Какие таблетки????Там всегда была качественная и недорогая водка ) Зачем писать бред))))???
_____________
Да, только вместо сахара в ней частенько был глицерин, а вместо спирта - ацетон. А так - вкусняшка.
5.03.2018 13:26
- гость -
а зачем в водке сахар?
Это связано с сокращением поступления средств от акцизов на алкоголь в регионах. Причиной этому стал "серый" импорт алкоголя из Казахстана, где ставки акцизов существенно ниже российских. Ставка акциза на водку в России составляет 400 рублей на литр спирта, в Казахстане эта цифра в два раза ниже. Кроме того в России сырье для спирта намного дороже. Именно поэтому себестоимость казахстанской водки в несколько раз меньше российской. По заявлению производителей алкоголя, доля нелегальной продукции на рынке РФ достигает 50 процентов. По заявлению заместителя министра финансов России Сергея Шаталова, Казахстан пока не готов уравнять ставки акцизов. Ожидается, что этот процесс будет завершен только к 2020 году.
У казахов дешевле водка, сигареты и бензин, потому что государство не такое жадное.
вот распереживались то.в чем проблема? хочешь казашки? съездил и взял себе 10 литров и хоть упейся ей потом. направлено на незаконную предпринимательскую деятельность, когда машинами ее сюда перли и продавали, не уплачивая никаких налогов.
Вам что, мало разрешённых 10 литров на человека?
13:26, а зачем сахар в водке?
И про ацетон заливаете по моему.
У нас "изделий" из метилового спирта более чем достаточно. Ни разу не слышал, что травились казахстанским спиртным. Зато от местной палёнки не одна тысяча на тот свет отправилась, но такие "мелочи" власть не волнуют. Беспокоит их исключительно толщина своего собственного кармана, и государственный при этом путают со своим.
Водка Путинка самая класная----Пьешь и веришь что живёшь в самой богатой и великой стране. Хорошо что похмелье перешло в запой иначе на трезвую вся грязь и нищета была бы видна.
Свою будем гнать.
5.03.2018 13:33
Павсекакий
13:26, а зачем сахар в водке?
И про ацетон заливаете по моему.
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Туше! Такие специалисты на ветке...
как по мне, то люди всякие бывают.
это можно разобрать на примере алкоголя.
есть те, кто боярку пьет, есть предпочитающие самогонку, есть те, кто казашку, есть пьющие русскую заводскую водку, а есть те, кто пьет качественные напитки.
то есть на любой кошелек и вкус найдется своя аудитория.
лично я пойду в специализированный алко-маркет, и куплю там, когда у меня такая потребность возникнет.
а вот то, что государство борется с контрабандой - это естественно и нормально. так все страны мира поступают.
Перепись быдлоты на Амике.
Если уж пьете много, сами гоните.
Геноцид Эклеров, а ты не находишь, что бороться можно по разному- можно вообще садить на 10 лет и это тоже будет борьбой.
Да вообще расстрелять всё население и набрать где-нибудь новое.
а есть те, кто пьет качественные напитки.
лично я пойду в специализированный алко-маркет, и куплю там,
Сколько нарцисизма в этих словах. Корона не жмет?
...По заявлению производителей алкоголя, доля нелегальной продукции на рынке РФ достигает 50 процентов.
Т.е. наполовину снизились покупки алкоголя в магазинах. А медведев свято верит, что на 50% победил алкоголизм в России.
5.03.2018 14:37
- гость -
А новое то зачем. Оставить для обслуги трубы и хватит.
5.03.2018 14:34
- гость -
а как вы предлагаете бороться с контрабандой? при обнаружении награждать путевками в санатории или премии давать?
а может по вашему с контрабандой вообще не надо бороться?
ну, тогда ок, создавайте свою страну, и там культивируйте котрабанду, откажитесь от таможенных пошлин, и т.д.
вот только, почему-то, во всех странах мира контрабанда - уголовное преступление. и даже в Казахстане это тоже уголовка (ст. 234 УК Республики Казахстан).
5.03.2018 14:39
- гость -
то есть для вас покупка алкоголя в специализированном магазине - это нарциссизм?
как интересно вы живёте)
а вы вообще умываетесь? зубы чистите?))
5.03.2018 14:58
- гость -
А новое то зачем. Оставить для обслуги трубы и хватит.
_________
От здрассьте!
А налоги и штрафы кто платить будет?!
Здравствуйте за 20 лет работы в транспортной милиции было выпито очень много "Казашки", водка, коньяк, жадных москвичей проверяющих поили никто даже с похмелья не болел, с нашей водкой не сравнить. Молодцы казахи!
Евпашка признал, что самогонку пьют? Ничего себе. Скоро Земля налетит на небесную ось.
5.03.2018 15:21
Комунист6
кому что... кто-то, наверное, и тройной одеколон синячит как вы казашку...
В Россию везут дешевку, в РК за меньшие деньги чем в рф можно приобрести более качественный продукт. А про глицирин и ацитон, бред. Экспертизы дали результат -соответствует ГОСТ!!!
5.03.2018 15:27
- гость -
а я никогда и не говорил, что самогонку не гонят и не пьют. наверное кто то же ее пьет, раз ее гонят?
если вы внимательный человек, то должны помнить, что ранее я говорил про свой круг общения. ну не вижу я тех, кто пьёт сэм. в кабаках самогонку не подают, да и дома никто на стол не ставит самопальное.
Второй или третий год потребляю заказанный из К-на коньячек! А вот водка оттуда как то не нравится!
лично я пойду в специализированный алко-маркет, и куплю там, когда у меня такая потребность возникнет.
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Удачи.
Брал Бейлис в дьюти фри в Турции.
Закончился, взял в специализированном алко-маркете.
Это не Бейлис.
Это спирт, подкрашеный карамельным сиропом.
Теперь если нужен хороший алкоголь - только с оказиями.
Водку, кстати, беру казахскую.
Патриоты могут пить местную, которая при прочих равных - только что дороже в три раза, и вероятность травануться выше несоизмеримо.
Мне не жалко, покупайте местную.
а я казашку буду пить.
В Казахстане водка 0.5 л в магазине стоит меньше 100 рублей. В России такая больше 200 рублей.
5.03.2018 15:56
- гость -
ваше право. я же и говорю, что на каждый товар есть свой потребитель.
делать вывод о качественности товара по одной бутылке ликёра из турецкого дьюти-фри и из местного магазина, на мой взгляд глупо.
водку практически не пью, а по виски или вину могу заявить, что нет разницы между тем, что продают в аэропортах и тем, что, допустим, в Винотеке продают.