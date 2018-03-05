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Копье с коляской: спортсмен-инвалид о победах и жизни без доступной среды

, ИА "Амител", Елена Лепезина
Пять лет назад молодой парень стал инвалидом. А сегодня он перспективный спортсмен, который стремится облегчить жизнь и другим

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Барнаулец Иван Ревенко – один из немногих перспективных спортсменов-колясочников Алтайского края. По итогам соревнований в Новочебоксарах он и Ульяна Подпальная квалифицировались на всероссийские соревнования, которые пройдут в Адлере в конце апреля. Ульяна стала серебряным призером среди спортсменов не выше 1,25 метра, а Иван Ревенко в группе спортсменов с ограниченной подвижностью туловища занял пятое место. В перспективе Иван видит себя участником Паралимпиады 2020 года. И это при том, что серьезно заниматься этим видом спорта барнаулец начал чуть больше года назад. А в метании ядра и копья он тренируется в неотапливаемом гараже.

"А может, это суждено?"

Еще пять лет назад Иван был вполне успешен и счастлив: красив, здоров, своя строительная фирма. Был женат, растил детей. Занимался большим теннисом. Внезапная травма поясничного отдела позвоночника перечеркнула все: с женой расстался, с любимой работой пришлось попрощаться. Сначала помогала мама. Но вскоре умерла и она. И тогда стало совсем худо.

"Никого у меня тогда не осталось. Ну, старался как-то держаться — что еще делать, раз жизнь такая? Хотя мысли были всякие. Хотелось и сдаться. Но тогда подумал — а может, мне это суждено? Может, мне это дано для чего-то, чтобы добиться чего-то в этой жизни. Ведь и в таком состоянии люди живут. Взял себя в руки и попер. Сначала пошел в спортзал, который был рядом с домом. Решил, что или в спорт идти, или погибать. Там ребята меня, спасибо, приняли. Сперва там и тренировался", — рассказывает Иван.

Сначала занимался пауэрлифтингом — жим штанги лежа. Три года назад принял участие в соревнованиях на кубок Алтайского края, занял первое место, и, как говорит, пошло-поехало. За одними соревнованиями последовали следующие. И практически везде первые места по краю.

Два года назад решил заниматься более профессионально и перешел на занятия к Андрею Подпальному. Однако тут ему посоветовали заменить пауэрлифтинг на копье и ядро.

"Мои физические и анатомические данные не располагают к занятиям пауэрлифтингом. И я решил попробовать себя в легкой атлетике — метании копья и ядра. Копье попробовали в прошлом году на спартакиаде в крае. Занял там первое место с результатом 22,85 метра. Мы потом сравнивали с результатами по России. Ориентировочно оказалось 2-3 место — и это не тренируясь!" - говорит Иван.

Копье, гараж и цемент

После спартакиады известный тренер Андрей Александрович Подпальный серьезно взялся за своего подопечного и рекомендовал его тренеру Сергею Анатольевичу Матюшину, который сегодня и тренирует Ивана.

Только в Барнауле практически нет условий для нормальных занятий, сетует спортсмен. Летом ребята занимаются на стадионе в поселке Южный. Там Андрей Александрович изготовил специальный станок. А зимой с тренировками по метанию большая проблема. Для занятий Матюшин предоставил Ивану гаражный бокс на заводе ЖБИ на улице Силикатной. Длина бокса – 30 метров, а высота — 25. Здесь, в окружении машин и цемента, ребята мечут копье и ядра. Гараж неотапливаемый, но спортсмены благодарны и за это — "Есть где заниматься, и результатов добиваемся".

Иван уверен, что может достойно представлять регион на серьезных соревнованиях. Главное, чтобы условия для тренировок были: "Вот знаете, был в Чебоксарах. Там в плане спорта есть все: есть главный корпус, который доступен всем: и здоровым, и инвалидам. И транспорт: социальное такси возит ребят-инвалидов без проблем. Да, у нас тоже есть социальное такси, но они не всегда соглашаются возить в спортзал".

Не только спорт

Полтора года назад Иван встретил красавицу Полину. Год назад ребята поженились и с тех пор всегда вместе. Расстаться пришлось на несколько дней из-за соревнований в Чебоксарах. Но после этого супруги решили, что даже на соревнования будут ездить только вместе.

Пытался Иван устроиться и на работу: полтора года безрезультатно простоял на бирже труда. Потом знакомый разрешил воспользоваться простаивавшим аттракционом "Виртуальная реальность" в "Солнечном ветре". Заработка за лето хватило на покупку автомобиля и на то, чтобы переоборудовать на ручное управление. После этого пошел работать в такси. Говорит, получалось нормально, на жизнь хватало. Но такси пришлось оставить, так как заработал пролежень, который лечит до сих пор.

Но тренировки не оставляет. Раньше Иван тренировался четыре раза в неделю, а теперь они с тренером решили пять раз встречаться: два дня в спортзале у Андрея Подпального и три дня — в гараже метать снаряды. В апреле предстоят серьезные соревнования, по итогам которых Иван и Ульяна могут попасть в сборную России и летом показать себя на международных состязаниях по копью и ядру. А там и Паралимпиада недалеко.

Чтобы тебе помогли — добейся успеха сам

В спортзале у Андрея Подпального созданы все условия для занятий спортсменов. Не только тренажеры, но и удобства, о которых не принято говорить много, хотя место в жизни они занимают важное: уборная в спортзале оборудована специально для колясочников. Подпальный сам ее проектировал, продумывал. А с реализацией помогла одна из компаний города. Сначала хотели выделить материалы, приехали, посмотрели и вместе с материалами прислали бригаду рабочих.

Про свой спортзал Андрей Подпальный готов рассказывать много. И это действительно повод для гордости: за 15 лет в Барнауле на голом месте он создал базу для подготовки "с ПОДА" спортсменов. Спортсменов, которые добиваются потрясающих результатов на всероссийском и международном уровнях.

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"За 15 лет мы сами себе создали базу — в 125-й школе. Первые два года снимали за арендную плату небольшое помещение. Потом постепенно расширились. А потом власти увидели наши успехи, увидели, что мы сделали, и нас освободили от аренды. Сейчас нам помогает муниципалитет, но это после того, как увидели результаты нашей работы", — рассказывает Подпальный.

При открытии клуба тренажерами помогла одна из коммерческих фирм. Также необходимую помощь в работе клуба получили от администрации г. Барнаула и Алтайского края.

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Потом дело пошло: часть тренажеров приобрели на средства спонсоров, часть по грантам. Что-то за свои деньги. Сейчас в клубе оборудованы несколько спортзалов, в которых занимаются и дети, и взрослые. Кстати, люди с инвалидностью, малоимущие в клубе занимаются бесплатно.

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

"Больше 50 человек регулярно ходят. Еще 20-25 человек, которые появляются периодически. Много ребят, которые занимаются на серьезном уровне. Много наград. Мы только одной женской командой занимаем все призовые места по России. То есть наш один клуб берет все награды на всероссийских соревнованиях. Неделю назад вернулись три чемпиона страны и призёр. В планах — дальше выступать в Паралимпиадах.

Готовиться будем к 20-му году в Японии. В 16-м нас не допустили, надеемся, что сейчас допустят", — рассказывает тренер.

Война с коляской

Условия для тренировки — это то, что является общей проблемой для всех инваспортсменов. Выкручиваются они сообща, надеясь, что рано или поздно власти обратят внимание, учитывая, что гордиться региону действительно есть чем. Но есть еще и частные проблемы, которые здорово отравляют жизнь.

Коляска, на которой ездит Иван и дома, и на соревнованиях, неудобна настолько, что даже рассказывать стыдно. Кстати, коляску он получил бесплатно через соцзащиту. Она у Ивана уже четвертая за год, хотя предполагается же, что коляска выдается на четыре года.

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

"С коляской этой фирмы уже полтора года воюю. Качество прямо совсем не очень. Болты каленые, ломаются как стекляшки. За год мне выдали уже четвертую коляску. И вот эта еще на гарантии, но я уже поменял все колеса, втулки", — показывает нам Иван.

Рассказывает, что общался с ребятами-спортсменами из других регионов — ни у кого нет колясок этой фирмы. "В других регионах такие не закупают. У ребят дороже они всего на 20-30 тысяч рублей, но гораздо качественнее. Я летом ездил в Иркутск. И там не смог выступить — на коляске развалилось колесо. В общем, опозорил наш край", — усмехается спортсмен.

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Кроме того, что качество оставляет желать лучшего, коляска еще и громоздкая — не проходит ни в один дверной проем в квартире. Мужчина не может самостоятельно ни туалет посетить, ни ванную: "Это просто издевательство". Коляска тяжелая — в машину ее самостоятельно не закинешь.

"Мне не нужно какое-то космическое оборудование. Но ведь в других регионах инвалидам выдают нормальные коляски. Их стоимость в районе 80 тысяч рублей. Моя стоит 50 тысяч. Но она у меня уже четвертая за год!" - подчеркивает спортсмен.

Жизнь без границ

Радеет Ревенко не только за себя: если удастся добиться, чтобы в крае стали закупать более качественные коляски, это облегчит жизнь и другим инвалидам. Активному молодому человеку уже сегодня удается решать проблемные вопросы. Благодаря ему прошлым летом переделали пандус на железнодорожном вокзале в Барнауле, обустроили пандус и в 3-й городской поликлинике на Титова — теперь Ивану благодарны и мамочки с детскими колясками.

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Губернатор Алтайского края лично пригласил спортсмена принять участие в АТР в прошлом году, похвалил за активность. Рассказал, что в крае разрабатывают проекты по доступной среде для инвалидов. Только дело это не быстрое.

В Барнауле группа инициативных горожан объединилась в социальном проекте "Жизнь без границ – 22". Они пытаются привлечь внимание барнаульцев к проблемам людей с ограниченными возможностями и сделать их жизнь хоть чуть-чуть легче.

Сейчас они собирают средства на новую коляску для Ивана, чтобы на соревнованиях в апреле старая не развалилась.

"Мы подобрали коляску с учетом доставки и индивидуального проекта для Ивана. Ее стоимость выходит около 130 тысяч рублей", — говорят организаторы.

Они же обустраивают пандусы в подъездах многоквартирных домов, где проживают инвалиды. Ведь многие колясочники вынуждены вести жизнь затворников просто потому, что не могут сами выехать даже из подъезда собственного дома: в лифт коляски не входят, а по лестнице не прокатишься.

Сейчас волонтеры собирают средства на то, чтобы сделать съемные пандусы в домах: г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 28 и ул. Попова, 192. В планах и другие дома.

Все, кто готов присоединиться к проекту, могут перечислить средства на счет Фонда спортивного и военно-патриотического воспитания "Лидер".
Адрес: Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Комсомольский, 73-Б, офис -13.
ИНН/КПП 22249990527/222401001
ОГРН 1132225900410
р/с №40703810304000000122
ОО "Барнаульский" ПАО "Промсвязьбанк"
к/с 30101810500000000816
БИК 045004816

Телефон организаторов проекта:  8 913 251 7113, Сергей Морусов

Отчеты о поступлении средств и проделанной работе организаторы обещают выкладывать в соцсетях и портале Amic.ru.

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Партнёры

Комментарии

5.03.2018 13:48
- гость -

Иван - покупайте коляску сами, а соцстрах будет возмещать, Вам положено 2 коляски - прогулочная и комнатная.

0  0
5.03.2018 14:27
гость

Молодец! Удачи!

0  0
5.03.2018 15:07
- гость -

Молодец Подпальный. Ещё по Алтайке его помню.

0  0
5.03.2018 16:30
Гость

Положены. Только закупочная стоимость колясок 14-18 т.р. А хорошая коляска стоит больше 100 т.р. Соцстрах компенсирует в пределах закупочной цены, а остальное из своего кармана

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