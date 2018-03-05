XI Зимняя зерновая конференция, проходившая в Белокурихе в первые дни марта, завершила свою работу. Сегодня пришло время подвести итоги крупнейшего за Уралом специализированного форума. Часть сюжетов мы уже затрагивали в своих более ранних материалах.

Стоит отметить и другие любопытные выступления в рамках двухдневного форума. Напомним, первая часть Зерновой конференции была посвящена макроэкономике и господдержке аграрного сектора. В частности, первый зампредседателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов подвел итоги аграрного года в Сибири и Алтайском крае. Спикер рассказал, что Россия по итогам 2017 года оказалась в мировых лидерах по объему поставок зерновых. 16 млн тонн зерна собрала Сибирь, это 11% от российского объема. "Алтайский край второй год подряд собрал более 5 млн тонн зерна. В 2017 году мы собрали почти половину всего российского урожая гречки", — напомнил выступающий.

Говоря о предстоящем сезоне, Александр Лукьянов сообщил, что в этом году площадь всех посевных культур в Алтайском крае составит около 5,4 млн гектаров. Планируется увеличить площади под технические зернобобовые культуры. Докладчик отметил, что в 2018 году в 1,5-2 раза будут увеличены ставки субсидий по сое, подсолнечнику.

Зампредседателя правительства края затронул и тему технического перевооружения сельского хозяйства. За последние годы в оснащение техникой хозяйства вложили около 20 млрд рублей, в 2017 году — 7,4 млрд рублей. Около 20% закупленной техники произведено на Алтае. Важную роль в этом, по мнению г-на Лукьянова, сыграли субсидии, позволившие алтайским крестьянам сэкономить 930 млн рублей.

Также он напомнил о принятом министром сельского хозяйства России Александром Ткачевым решении выделить около 2 млрд рублей льготных кредитов для переработчиков.

Тему господдержки поддержал замдиректора департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза России Дмитрий Федюшин. Он рассказал о мерах поддержки сельского хозяйства. За последние 17 лет валовой сбор зерна, по его словам, в стране вырос в два раза и составил в 2017 году 134 млн тонн.

Учитывая, что в прошлом году был получен высокий урожай, цены на рынке снизились в ряде регионов на 20-25%. Внутренние факторы, влияющие на цену, – в целом объем производства в РФ, объем переходящих запасов, базовый индекс тарифа на железнодорожные перевозки.

"Мы полностью обеспечиваем внутренние потребности, у нас хороший экспортный потенциал. На сегодня Россия уже экспортировала 34,6 млн тонн зерна, что на 41% превышает показатель прошлого года. В целом за 17 лет объем экспорта вырос в 33 раза", — отметил г-н Федюшин.

В качестве первоочередной меры регулирования цены на зерно на внутреннем рынке представитель Минсельхоза назвал зерновые интервенции. "Мы уже сейчас готовимся к интервенции. До конца марта приказ будет зарегистрирован, станут известны цены на пшеницу, ячмень, кукурузу и рожь. Сейчас запасы интервенционного фонда России составляют около 4 млн тонн зерна. На обслуживание фонда в год уходит около 10 млрд рублей. Планируется довести объем до 2 млн тонн", — рассказал Дмитрий Федюшин. Еще одна мера поддержки аграрного сектора — субсидирование перевозок зерна. Дополнительные излишки зерна (более 3 млн тонн) вывезут из ряда регионов, в бюджете на эти цели предусмотрено 3 млрд рублей.

Во второй день работы конференции особый интерес вызвал доклад директора по работе с клиентами GfK Rus Виктории Давитаиа, посвященный потребителю зерновых продуктов в России. "Что произошло с рынком домашнего потребления в прошлом году? Он вырос. Произошел рост потребления в натуральном выражении. Причин может быть две: либо люди стали чаще ходить в магазин, либо они больше платят за раз. Как выяснилось, происходит и то, и другое. Люди реже ходят в гипермаркеты, чаще — в сетевые магазины у дома. Самый главный показатель – увеличение средней цены. Люди больше стали тратить в магазине, повышая ценовой сегмент или покупая в том ценовом секторе, от которого они прежде отказывались. Это подтверждает возвращение к докризисным тратам", — заключила эксперт.

В этой же части конференции свой доклад представила экономист отдела торговли и рынков продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Наталья Меркушева. "В этом сезоне у нас опять перепроизводство, высокое предложение. В том числе и по пшенице производство серьезно превышает потребление. Запасы растут. Мировые запасы пшеницы составляют 270 млн тонн – это на 9% выше 2017 года. В России рекордные запасы, и это плохо, но это вдвойне плохо потому, что рекордные запасы и во всех других странах. Есть, однако, и позитивный момент. Третий год мы говорим, что у России есть потенциал выйти на первое место среди экспортеров. Наконец мы вышли на эту позицию. Уже подписали договоры на 35 млн тонн, до конца маркетингового года, возможно, будет еще. ЕС, США и остальные ниже", — рассказала г-жа Меркушева.

Отметим также, что одним из самых дискуссионных стал доклад президента Союза зернопереработчиков Казахстана Евгения Гана. Он рассказал о ситуации, в которой находится сегодня рынок зерна и муки в соседнем государстве. Несмотря на ряд напрашивающихся параллелей с российскими реалиями, спикер указал и на национальную специфику происходящего в Казахстане.