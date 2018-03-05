От печали до радости: на текущей неделе Алтай ждет неустойчивая погода

Неустойчивая погода будет в Алтайском крае на неделе с 5 по 11 марта. Придет несколько волн тепла с последующим похолоданием. Об этом порталу Amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

Первая волна тепла придет в регион вечером во вторник, 6 марта. Сохранится и в течение суток 7 марта. А тепло — это +2...+7 градусов, в предгорьях местами до +10 градусов. Но при этом усиление ветра до 12-17 метров в секунду, местами порывы до 20-25 м/c. Ожидаются осадки (мокрый снег с дождем), гололёд, метель.

В ночь на четверг, 8 марта, температура понизится до -8...-18 градусов по краю. Днем 8 марта будет -2...-10 градусов. Ветер в пределах 8-13 метров в секунду, по востоку края до 15-20 м/с.

Относительно спокойная погода установится в пятницу, 9 марта. Дневная температура будет в пределах -3...-8 градусов, ночная -15...-20.

В выходные 10-11 марта будет неустойчивая с осадками погода.

Однако же погода, несмотря на ее капризы, перестраивается на весенний лад, подчеркнула Людмила Сырых.