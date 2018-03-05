Фото: кадр из фильма "Форма воды"

Картина "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо получила приз в номинации "Лучший фильм" на 90-й премии киноакадемии "Оскар". На награду также претендовали "Зови меня своим именем" (режиссер Лука Гуаданьино), "Темные времена" (Джо Райт), "Дюнкерк" (Кристофер Нолан), "Прочь" (Джордан Пил), "Леди Берд" (Грета Гервиг), "Призрачная нить" (Пол Томас Андерсон), "Секретное досье" (Стивен Спилберг) и "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (Мартин Макдонах).

Гильермо дель Торо также получил "Оскар" как лучший режиссер. Кроме того, картина "Форма воды" получила награду за музыку, лучшую работу художника-постановщика. Лучшими актером и актрисой были признаны Гари Олдман за "Темные времена" и Фрэнсис Макдорманд за "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

В номинации "Лучший актер второго плана" победил Сэм Рокуэлл за роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Лучшей актрисой второго плана стала Эллисон Дженни за "Тоня против всех".

Лучшим оператором стал великий Роджер Дикинс за "Бегущего по лезвию 2049". Этот же фильм получил "Оскар" за лучшие визуальные эффекты. Военная драма "Дюнкерк" Кристофера Нолана получила три технические награды за звук, монтаж звука и монтаж.

Возможно, главным событием церемонии для россиян стала номинация "Лучший иностранный фильм", где мимо награды пролетел второй раз в карьере Андрей Звягинцев. На этот раз академики выбрали не самый очевидный фильм для победы, предпочтя чилийскую мелодраму Себастьяна Лелио фестивальным хитам сезона — "О теле и душе", "Нелюбви" и "Квадрату", получившему "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале.

Отметим, что в прошлом году лучшим фильмом года стала драма "Лунный свет". При этом мюзикл "Ла-ла Лэнд" получил сразу 6 наград.