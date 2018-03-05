Мужской праздник прошел в ТРЦ "Пионер" 23 февраля

В ТРЦ "Пионер" 23 февраля прошел большой праздник, который был посвящен Дню защитника Отечества.

На мероприятии состоялся турнир по армрестлингу среди любителей. Он прошел при поддержке Федерации по армрестлингу Алтайского края, спортивного клуба "Армада" и сети тренажерных залов "Рельеф". Участником соревнований мог стать любой желающий от 16 лет.

Победителям турнира вручили подарки от магазина мужской одежды "MIX" и оптики "МИО", а от центра ремонта и обслуживания автомобилей "Просервис" участники соревнований получили сертификаты на обслуживание авто.

Также гостей праздника ждала яркая танцевальная программа от шоу-балета "Инфинити", музыкальные хиты в исполнении вокалистов Яны Козак и Дмитрия Неретина, "мужская" фотозона и еще много всего интересного. Не обошлось и без подарков: все участники конкурсов получили призы от ТРЦ "Пионер".

ТРЦ "Пионер"

Проспект Ленина, 102В

pionermall.ru