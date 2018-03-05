Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю не пустили в Казахстан 68 щеглов, которых пытались вывезти без документов. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
В ведомстве уточняют, что птиц пытались вывезти в грузовом автомобиле. Задержать груз без документов удалось в автомобильном пункте пропуска "Веселоярск" (Рубцовский район). За рулем находился гражданин Республики Таджикистан.
Птицы вывозились для последующей продажи. В итоге "щебечущий груз" был возвращен. Водитель привлечен к административной ответственности.
Комментарии
жрать совсем нечего
И какова судьба щеглов? Сожгли, как сыр и хамон?
PS И нафига щеглы в Кз? Их там своих полным-полно...
С каких пор щеглы декоративные? Вы в лесу давно были? Там синицы, воробьи, дрозды скакають. Тоже декоративные?