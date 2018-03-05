Управделами губернатора и правительства Алтайского края объявило аукцион по проведению социологического исследования на тему "Выявление уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2017 год".

Начальная цена контракта составляет 1,483 млн рублей. От победителя тендера требуется собрать данные методом телефонного опроса населения. Потенциальные респонденты должны быть старше 18 лет. Общий объем работ — не менее 15 000 анкет. Опрос проводится в 59 муниципальных районах и 10 городских округах.

При этом итоговый отчет исполнителя должен содержать аудиозаписи всех телефонных интервью (то есть не менее 15 000 аудиофайлов); электронную базу результатов соцопроса отдельно в разрезе каждого из муниципалитетов. Также необходимо прописать методы сбора информации, а все полученные результаты структурировать в виде таблиц.

Заявки на конкурс принимаются до 21 марта, решение о победителе будет принято до 6 апреля. Услуга должна быть оказана до 30 апреля. Источник финансирования — средства краевого бюджета.