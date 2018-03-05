Более 50 красочных мероприятий пройдет в этом году на первой пешеходной улице Мало-Тобольской, сообщает официальный сайт администрации Барнаула.
Здесь в 2018 году проведут яркие праздники, отметят знаковые события, представят ярмарки ремесленников и выставки художников. Интересные событийные мероприятия пройдут не только в выходные и праздничные дни, но и по будням в вечернее время.
Каждый горожанин сможет сам предложить празднование какого-либо мероприятия. Свои предложения можно отправить по адресу: tur@barnaul-adm.ru (отдел по развитию туризма) с указанием контактов организатора. А перечень мероприятий можно скачать здесь.
Комментарии
tur@barnaul-adm.ru - официальный гос. отдел по развитию туризма в Барнауле. Теперь я видел все
5.03.2018 15:27
- гость -
А вы как хотели,что-бы всё легко и просто?