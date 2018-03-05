Более 50 красочных мероприятий пройдет в этом году на первой пешеходной улице Мало-Тобольской, сообщает официальный сайт администрации Барнаула.

Здесь в 2018 году проведут яркие праздники, отметят знаковые события, представят ярмарки ремесленников и выставки художников. Интересные событийные мероприятия пройдут не только в выходные и праздничные дни, но и по будням в вечернее время.

Каждый горожанин сможет сам предложить празднование какого-либо мероприятия. Свои предложения можно отправить по адресу: tur@barnaul-adm.ru (отдел по развитию туризма) с указанием контактов организатора. А перечень мероприятий можно скачать здесь.