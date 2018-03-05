Председатель избиркома Ермаковского района Красноярского края покончил с собой. Об этом пишет "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на источник в органах местной власти.
Пресс-служба регионального следственного управления СКР подтвердила эту информацию. "В Ермаковском районе действительно было обнаружено тело мужчины, работавшего председателем местного избиркома. Предположительно, это самоубийство. Пока это все, что мы можем сообщить", — пояснил собеседник агентства.
Комментарии
Совесть? Не думаю...
Не захотел за нужного кандидата проставить?
Понял, что программа выборов 70х70 провалена и побоялся оргвыводов?
Не выдержал админ нажима правящей партии?
жаль человека, наверное ему было тяжело и ни кто не поддержал его