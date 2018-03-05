Новый выставочный зал откроется во вторник, 6 марта, в центре культуры "Современник" Новоалтайска (улица XXII Партсъезда, 9а). Об этом сообщает официальный сайт администрации Алтайского края.

Ремонт был проведен за счет бюджетных денег. За этот же счет было закуплено выставочное оборудование. Инициатором проекта выступил член Союза художников России Пиргельди Широв. Галерист и руководитель частной студии живописи в краевом центре ранее был педагогом Новоалтайского государственного художественного училища.

В Новоалтайске расположено единственное в крае художественное училище. Действуют три детские школы искусств, в которых есть художественные отделения. Выставочный зал позволит представлять работы известных мастеров, окончивших новоалтайское училище и ведущие вузы страны.

Открытие назначено на 17.00. На первой выставке жители и гости Новоалтайска увидят лучшие работы художников города.