Следователи возбудили еще одно уголовное дело о взятке в отношении главного врача Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства Андрея Павлова. Об этом сообщает РИА "Новости".

В следственных органах выявили еще один эпизод получения Павловым взятки в значительном размере от одного из предпринимателей Красноярска. В ведомстве полагают, что в декабре прошлого года главврач через посредника предложил предпринимателю за вознаграждение в 120 тысяч рублей заключить дополнительное соглашение по контракту на сумму в размере около двух миллионов рублей. Предприниматель согласился. Взятку передал через главную медсестру Клитенкович Л.В.

Также уголовное дело по части 2 статьи 291 УК РФ "Дача взятки должностному лицу" было возбуждено в отношении предпринимателя.

Напомним, первое уголовное дело в отношении главврача было возбуждено в конце прошлого года. Павлова арестовали. Свою вину он не признает.