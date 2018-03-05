Следователи возбудили еще одно уголовное дело о взятке в отношении главного врача Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства Андрея Павлова. Об этом сообщает РИА "Новости".
В следственных органах выявили еще один эпизод получения Павловым взятки в значительном размере от одного из предпринимателей Красноярска. В ведомстве полагают, что в декабре прошлого года главврач через посредника предложил предпринимателю за вознаграждение в 120 тысяч рублей заключить дополнительное соглашение по контракту на сумму в размере около двух миллионов рублей. Предприниматель согласился. Взятку передал через главную медсестру Клитенкович Л.В.
Также уголовное дело по части 2 статьи 291 УК РФ "Дача взятки должностному лицу" было возбуждено в отношении предпринимателя.
Напомним, первое уголовное дело в отношении главврача было возбуждено в конце прошлого года. Павлова арестовали. Свою вину он не признает.
Комментарии
Это так везде?
Да
Да, у нас то же самое. Просто ни прокуратура ни фсб ни мвд не работают. Недавно на главврача Краевой клинической больницы анонимку написали как раз про это дело. Так ей сразу из ФСБ позвонили и предупредили, чтобы аккуратнее была. Как работала, так и работает. Елвкомов прикрыл все оки
Дырявые конторы у нас , а не органы