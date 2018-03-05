После нынешней юбилейной, 90-й церемонии вручения премии "Оскар" стало окончательно понятно, что мексиканские режиссеры сегодня №1 в Голливуде. За последние 5 лет в номинации "Лучший режиссер" "Оскар" достался 4 раза выходцам из этой страны. В 2014 году настоящим триумфатором церемонии стал Альфонсо Куарон с его "Гравитацией", потом два года подряд Алехандро Гонсалес Инньярриту за "Бердмена" и "Выжившего". Теперь статуэтку получил их друг — возможно, самый талантливый и самобытный из этой троицы Гильермо дель Торо, за сказку "Форма воды". Самое прекрасное, что прошлой осенью этот фильм уже получал "Золотого льва" на Венецианском фестивале, и теперь талантливая картина мексиканца отмечена уже американскими академиками. Вячеслав Кондаков считает, что жюри в этом году сделало самый лучший выбор за многие годы и почти в каждой номинации "Оскары" были вручены справедливо.

В прошлом году "Оскар" был омрачен жутким скандалом, когда Уоррен Битти и Фэй Данауэй перепутали конверты с победителем. Тогда лучшей картиной стала, бесспорно, талантливая драма "Лунный свет", но вряд ли она спустя 20 лет останется классикой кино. Уже тогда Голливуд нуждался в сказке — эскейпе от нынешней американской действительности, Дональда Трампа и всевозможных скандалов в мире индустрии. "Ла-Ла Лэнд" отчасти выполнил свою роль — заставил Голливуд вспомнить о своем величии, значимости и корнях, что Америка стоит на трех китах: джазе, кино и мечте. "Форма воды" продолжает эту тему, а Гильермо дель Торо рассказывает универсальную историю о чужаках, о том, что значит быть не таким, как все. В этой довольно простой сказке про любовь немой девушки и морского чуда-юда режиссер-визионер сумел отразить всю политическую и социальную картину сегодняшней Америки. Жюри не смогло это не отметить. Причем дель Торо не спекулирует на чувствах зрителей. В его работе все герои чувствуют себя одинокими: пожилой гей мечтает о второй половине, чернокожая жена не может дать отпор бьющему ее мужу, а советский шпион предает Родину ради уникального существа.

Неслучайно "Форму воды" снял мексиканец. Двадцать лет назад дель Торо перебрался на постоянное место жительства в США, в различных интервью он признается, что все равно чувствует себя чужаком. Великолепная сказка "Форма воды" имеет множество социальных подтекстов, говорит о важных вещах, происходящих во всей американской киноиндустрии. Как и все талантливое, дель Торо, задумавший этот фильм еще много лет назад, предугадал главные тренды года. В его ленте уборщица на секретном военном заводе в 50-х годах прошлого века не просто влюбляется и спасает чужака, она в конце обретает способность говорить. Так и многие актрисы в Голливуде сегодня снова обрели возможность не бояться, говорить всему миру о сексуальных домогательствах, неравноправии. "Форма воды" в этом плане — стопроцентный фильм, который так нужен был сегодняшней Америке.

Теперь о других победителях. В этом году за главный приз боролись 5-6 превосходных фильмов, каждый из которых заслуживал внимания жюри. В итоге почти все призы были розданы в равной степени всем лучшим картинам прошлого года. Так, лучшим оператором стал великий Роджер Дикинс за "Бегущего по лезвию 2049". Любимец братьев Коэнов, снимавший для них лучшие фильмы, в последние годы активно работает с канадцем Дени Вильневым. Этот же фильм получил "Оскар" за лучшие визуальные эффекты. Военная драма "Дюнкерк" Кристофера Нолана получила три технические награды за звук, монтаж звука и монтаж. Это и правильно, учитывая, что "Дюнкерк" — скорее не кино, а технический эксперимент.

Фильм "Три билборда" ирландского постановщика Мартина Мак Дона только на старте был фаворитом. Жесткая драма о женщине, которая в маленьком американском городке вешает три рекламных постера с призывом к шефу местной полиции найти убийц ее дочери, получила три награды. Фрэнсис Макдорманд, получившая когда-то "Оскар" за "Фарго" у своего мужа Джоэля Коэна, так великолепно сыграла здесь главную роль, что у академиков не было другого выбора. Получая награду, Макдорманд заставила подняться всех находившихся в зале номинанток, сделав акцент на теме женского превосходства в мире мужского харассмента. Ее партнер по фильму — Сэм Рокуэл — получил награду за роль второго плана. Лучшей актрисой в этой категории стала Эллисон Дженни за "Тоня против всех".

Великий британец Гэрри Олдмен со второй попытки получил статуэтку как лучший актер года. Его работа в "Темных временах" — настоящий перфоманс. Он очень убедительно перевоплотился в Черчилля. Олдману ежедневно приходилось несколько часов сидеть в кресле у гримеров, которые сделали его очень похожим на британского премьера. Неслучайно приз за грим достался именно "Темным временам".

Возможно, главным событием церемонии для россиян стала номинация "Лучший иностранный фильм", где мимо награды пролетел второй раз в карьере Андрей Звягинцев. На этот раз академики выбрали не самый очевидный фильм для победы, предпочтя чилийскую мелодраму Себастьяна Лелио фестивальным хитам сезона — "О теле и душе", "Нелюбви" и "Квадрату", получившему "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале. Героиня картины Себастьяна Лелио – экс-мужчина, а ныне женщина, и правда вполне себе фантастическая, но вынужденная сражаться за свои права. У Андрея Звягинцева, конечно, будет еще шанс выиграть свою статуэтку. Поэтому переживать за самого талантливого современного российского режиссера явно не стоит.