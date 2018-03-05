Губернатор Алтайского края Александр Карлин утвердил постановление правительства региона "Об утверждении Положения о поощрении военнослужащих, призванных из Алтайского края для прохождения военной службы в Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации, и денежных выплатах их родителям". Об этом сообщается на официальном сайте администрации региона.

Теперь родителям таких военнослужащих будут выплачивать 18 тысяч рублей на каждого для поездки в Москву на церемонию принятия присяги. Также они могут претендовать на единоразовую выплату в 10 тысяч рублей. Для ее получения нужно обратиться с заявлением в департамент Администрации губернатора и правительства региона по обеспечению региональной безопасности.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , в прошлом году во время весеннего призыва в полтора раза больше призывников из региона попали на службу в Президентский полк.