Губернатор Алтайского края Александр Карлин утвердил постановление правительства региона "Об утверждении Положения о поощрении военнослужащих, призванных из Алтайского края для прохождения военной службы в Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации, и денежных выплатах их родителям". Об этом сообщается на официальном сайте администрации региона.
Теперь родителям таких военнослужащих будут выплачивать 18 тысяч рублей на каждого для поездки в Москву на церемонию принятия присяги. Также они могут претендовать на единоразовую выплату в 10 тысяч рублей. Для ее получения нужно обратиться с заявлением в департамент Администрации губернатора и правительства региона по обеспечению региональной безопасности.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , в прошлом году во время весеннего призыва в полтора раза больше призывников из региона попали на службу в Президентский полк.
Комментарии
А другие чем хуже??
Там лучшие из лучших!
Там все с высшим образованием, со спортивными достижениями, с идеальным здоровьем и в отличной физической форме!
Ещё одно Наше достижение-на 50% Мы увеличили Нашу городость!
И бойцы из них хоть куда - замаршируют противника.. А на самом деле непонятны привелегии - чем хуже бойцы, которых на север отправляют или на ДВ, например. Есть части куда только самолетом местных авиалиний долететь можно и цены поездки туда в разы выше цен перелета в Московию. Разница лишь в том, что солдаты ПП - последние кто будет нашу Родину защищать..
Другие РОДИТЕЛИ чем хуже ???
Деньги дают родителям.