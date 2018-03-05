На строительство новой школы в Барнауле Алтайскому краю из федерального бюджета выделено более 300 млн рублей. Распоряжение о направлении данных средств на строительство новой школы в квартале "2008" подписал губернатор Александр Карлин. Информация размещена на сайте региона.

Строительство школы на 550 учеников в Барнауле в квартале "2008" по улице Сиреневой началось осенью 2017 года. В настоящий момент подрядчики провели подготовительные и земляные работы, возвели цокольный этаж, начали строительство первого. Кроме того, выполнено устройство котлована под школьный бассейн, сообщает Министерство образования и науки Алтайского края.

Напомним, школа в квартале 2008 Барнаула, как и другие образовательные организации, построенные в 2016-2017 годах в рамках реализации государственной программы по созданию новых мест, будет оснащена современными средствами обучения и воспитания. Наряду с основными учебными помещениями проект предусматривает кабинеты информатики для школьников среднего, старшего звеньев и младшеклассников. В комплексе с оружейной комнатой в новой школе будет работать кабинет военной подготовки.

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Запланирован также полный комплекс кабинетов для проведения уроков технологии: классы кройки и шитья, домоводства для девочек, столярная и слесарная мастерские для мальчиков. На базе школы будут функционировать два спортивных зала, на территории — футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, площадки для игры в баскетбол, волейбол, теннис и бадминтон. Дополнительно оборудуют площадки для подвижных игр и зону отдыха.