Депутат Барнаульской гордумы, сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта Марина Ермоленко призвала жителей Барнаула прийти на участки 18 марта и принять участие в голосовании за благоустройство общественных территорий. О том, зачем Барнаулу это голосование и почему его совместили с выборами президента, Ермоленко рассказала в интервью порталу Amic.ru.

Корреспондент: Марина Владимировна, в Барнауле давно не было подобных масштабных неполитических событий, как голосование за общественные объекты по проекту "Формирование комфортной городской среды". Обычно власти выбирают, где провести ремонт. А тут сначала онлайн-голосование, теперь реальное. И выбирают именно жители.

Марина Ермоленко: Еще в прошлом году президент Владимир Путин сказал, что жители должны выбирать объекты. В прошлом году объекты были определены администрацией. Да, Нагорный парк — очень значимый объект. Но основная часть средств по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" была направлена на ремонт дворов многоквартирных домов. В 2018 году средства распределены равнозначно: половина на дворы, половина на общественные территории.

Я считаю очень важным, что именно жители выбирают общественные территории, которые будут благоустроены в 2018 году. Ведь это всё делается именно для жителей города.

Корр.: Вы, как депутат и общественник, много общаетесь с жителями. У них есть запрос на выбор территорий, действительно ли хотят сами определить?

М.Е.: Да, действительно. Сейчас очень часто жители звонят, на встречах спрашивают, где проголосовать, как проголосовать.

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Помните, в прошлом году были критические высказывания, что народ не опросили массово? Так вот, пожалуйста, теперь есть возможность высказать свое мнение. Приходите на участки, где будет голосование за объекты.

Корр.: Я правильно понимаю, что власти не принципиально, какие объекты выберут горожане?

М.Е.: Да, конечно. Для того и сделано это голосование. В самом начале проекта на основе предложений общественных организаций и администраций районов определили в городе 55 общественных территорий, которым нужно благоустройство, и они имеют значение для города и жителей. Для всех определены примерные планы восстановления. Через онлайн-голосование именно барнаульцы выбрали 10 мест. По ним для наглядности были разработаны варианты эскизов проектов. И вот теперь,18 марта, состоится рейтинговое голосование.

Оптимально на выделенную сумму — 216 млн рублей — благоустроить шесть объектов. За один год все не отремонтировать, но так и проект продлится до 2022 года включительно. Так что ещё несколько объектов, которые не попали в проект в 2018 году, будут отремонтированы позже.

Но, что важно, жители получат именно те площадки, которые сами же и попросили. А власти всё равно, с чего начинать. По всем объектам будет одинаково строгая отчетность и строгий контроль. Вот поэтому все мы заинтересованы в большой явке на это рейтинговое голосование — чем больше людей придет, тем больше интересов населения будет соблюдено.

Корр.: Марина Владимировна, именно общественники, в том числе и ОНФ, предложили провести голосование за объекты в день выборов президента, 18 марта. Почему приняли такое решение? Скептики сразу раскритиковали: мол, таким образом пытаются повысить явку на выборы.

М.Е.: Да что вы, выборы президента традиционно показывают высокую явку. Я бы сказала, что все наоборот — мы предложили совместить голосование по проекту благоустройства с выборами, чтобы как можно больше людей приняло участие в выборе общественных территорий.

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Есть еще один принципиальный момент — совмещая, мы экономим на организации голосования.

Корр.: Марина Владимировна, если на выборах можно голосовать только с 18 лет, то за общественные территории в 14. Почему?

М.Е.: Это общественное голосование. Логично дать возможность тем, кто уже получил паспорт, принять в нем участие. Подростки смогут почувствовать свою значимость в этом проекте.

Корр.: Каждый барнаулец сможет выбрать шесть из 10 объектов? Вы за какие проголосуете?

М.Е.: Я, как историк по образованию, считаю наиболее важными Нагорный парк и Демидовскую площадь. Как житель Железнодорожного района Барнаула, проголосую за пешеходную часть улицы Молодежной. Но, конечно, нужно поддержать и площадки в отдаленных от центра районах города. Тем более что объекты есть в каждом из пяти районов.

Я призываю барнаульцев не оставаться в стороне и проголосовать за объекты.