Чистая прибыль "Детского мира" в прошлом году в сравнении с 2016 годом выросла на 26,7% и составила 4,84 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС.

Таким образом, выручка этой сети за отчетный период увеличилась на 21,9%, до 97 млрд рублей. Между тем скорректированная чистая прибыль за прошлый год выросла в 1,5 раза, составив 5,5 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 30%, до 10,7 млрд рублей, маржа по нему составила 11%.

Также издание пишет, что возросла и себестоимость продаж на 22,4%, достигнув 64,21 млрд рублей, валовая прибыль увеличилась на 21%, до 32,79 млрд рублей, операционная прибыль — на 21,5%, до 8,02 млрд рублей.

