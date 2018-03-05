10 апреля в Барнауле пройдет аукцион, где разыграют право на заключение договора аренды земельного участка, предназначенного для строительства автозаправочной станции. Территория находится в непосредственной близости от гипермаркета "Лента" на Павловском тракте. Годовая плата за недвижимость может составить 620 тысяч рублей. Власти готовы сдать участок в аренду только на 1,5 года.

Участок, о котором идет речь, совсем небольшой — его площадь 0,13 га. Он находится в Индустриальном районе города по адресу: Павловский тракт, 154 "а". Разрешенное использование земли – "объекты придорожного сервиса".

В настоящее время, как сообщает Фонд имущества Алтайского края, здесь находится временная автозаправочная станция. При этом право собственности на данную АЗС не зарегистрировано. Кроме того, на участке имеются подземные кабели связи, электропередачи, а также подземные сети водоснабжения и канализации, находящиеся в частной собственности.

Работы для будущего арендатора осложняются тем, что здесь выделен еще небольшой участок земли в 109 кв. м, который относится к охранной зоне волоконно-оптической линии связи "Барнаул — Камень-на-Оби — Славгород" ОАО "МТС" и ООО "АлтайТелефонСтрой". Следовательно, производить здесь какие-либо работы без согласия собственника будет запрещено.

Начальная цена лота (начальный размер годовой арендной платы) составляет 619 651 руб., задаток – 309 825,5 руб., шаг аукциона – 18 500 руб. При этом этажность объектов, которые могут быть построены на этом участке, закон не ограничивает. Максимальный процент застройки может составить 50%, минимальный – 20%. К слову, кадастровая стоимость этого участка площадью 1307 кв. м оценивается в 10,5 млн рублей, следует из данных Публичной кадастровой карты.