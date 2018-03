Ежедневник: чем запомнилось 6 марта

ежедневник

6 марта в истории Барнаула, России и мира

Праздники

День рождения аспирина отмечают 6 марта — в этот день в 1899 году был выдан патент. Продукт получил коммерческое название "аспирин". Название состоит из двух частей: "а" от ацетил и "спир" от Spiraea, латинского названия таволги – растения, из которого впервые была химически выделена салициловая кислота.

События

В этот день в 1790 году Джон Гринвуд, зубной врач из Вашингтона и личный зубной врач Джорджа Вашингтона, изобрел стоматологический бор. Сложно сегодня переоценить это открытие.

В этот же день, но в 1853 году, в Венеции прошла премьера оперы Джузеппе Верди "Травиата". Несколько лет спустя (в 1857 г.) Верховный суд США постановил, что рабы являются имуществом, а не гражданами.

Фанаты "Реала" (Мадрид) празднуют 6 марта день основания любимого клуба. Футбольный клуб был основан в 1902 году.

В 1970-м 6 марта в Англии вышел последний сингл Битлз "Let It Be".

В России 6 марта запомнилось разгромом булочных и молочных лавок. Это произошло в 1917 году. По сообщениям газеты "Биржевые ведомости", в этот день на Петроградской стороне начался разгром булочных и молочных лавок, продолжавшийся затем по всему городу. Толпа окружила пекарни и булочные и с криками: "Хлеба, хлеба" двинулась по улицам.

А 6 марта 1925 года вышел первый номер газеты "Пионерская правда".

В Барнауле

Для Барнаула 6 марта также значимая в истории дата. Так, в этот день в 1959 году был открыт Государственный художественный музей Алтайского края. Кстати, до 1993 года он назывался Алтайский музей изобразительных и прикладных искусств (АМИИ).

В тот же день в музее открылась первая экспозиция изобразительных и прикладных искусств. Сегодня собрание музея насчитывает более десяти тысяч единиц хранения. За первый год работы музей посетили более 25 тысяч человек.

Дни рождения

6 марта 1475 года родился Микеланджело Буонарроти – итальянский скульптор, живописец, поэт эпохи Возрождения. В этот же день, но в 1927 году, появился на свет колумбийский писатель-прозаик, журналист, нобелевский лауреат Габриэль Гарсиа Маркес.

В 1937 году родилась легендарная Валентина Терешкова — советский космонавт, первая в мире женщина-космонавт, российский политик.

На год раньше, 6 марта 1936 года, родился советский и российский писатель-сатирик, исполнитель своих произведений Михаил Жванецкий.

Народный календарь

6 марта на Руси встречали Тимофея-весновея. В старину считали, что в этот день весна уже пришла и стоит перед дверью: "На Тимофея-весновея — тепло у дверей".