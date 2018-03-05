Уголовное дело в отношении жителя Барнаула, который незаконно проник в помещение магазина, отправлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Алтайскому краю.

В ведомстве полагают, что вечером в магазине находился только продавец. Мужчина подошел к окну выдачи товара. Когда продавец открыла окно, мужчина, угрожая женщине, пролез в окно и оказался в магазине.

"Применяя к продавцу насилие, похитил денежные средства и товарно-материальные ценности", — говорится в сообщении прокуратуры.

Мужчина может получить до семи лет лишения свободы.