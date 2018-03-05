Алтайские власти начали исполнять послание Путина

Фото: правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Александр Карлин в понедельник, 5 марта, в ходе оперативного совещания в правительстве региона дал поручения по решению базовых задач, определенных президентом Владимиром Путиным в рамках послания Федеральному собранию.

Как отметил глава региона, все работники правительства края изучили подробно документ и с сегодняшнего дня приступили к выполнению конкретной работы — каждый на своем участке.

Как уже отмечал Александр Карлин, базовым тезисом послания главы государства стала задача сбережения народа. Поэтому он дал поручение своему заместителю Надежде Капуре вместе с Министерством сельского хозяйства еще раз проанализировать организацию медицинской помощи на уровне первичного звена во всех населенных пунктах края. Речь идет от ФАПах, которых, по словам Карлина, сегодня в Алтайском крае больше, чем в любом другом регионе страны.

Глава региона напомнил, что на федеральном уровне уже принято решение о выделении Алтайскому краю дополнительных средств на приобретение мобильных медицинских комплексов. Передвижные медицинские учреждения будут оказывать услуги жителям населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные фельдшерско-акушерские пункты. Как подчеркнул Александр Карлин, суперактуальной для Алтайского края темой, обусловленной рядом объективных причин, является борьба с онкологическими заболеваниями.

"Перед нами стоит конкретная задача — уделять повышенное внимание проблеме онкологии. Поэтому прошу взять на особый контроль строительство поликлиники в Бийском онкологическом диспансере (этот объект включен в краевую адресную инвестиционную программу). Мы должны продолжать развитие краевого онкологического центра "Надежда" в нагорной части Барнаула, завершить в этом году строительство ПЭТ-центра (центр позитронно-эмиссионной томографии создается на принципах государственно-частного партнерства). Нужно внимательно изучить перспективы развития онкодиспансера в Рубцовске, оценить состояние зданий и помещений и необходимость оснащения центра современным медицинским оборудованием. Мы должны уделять больше внимания обеспеченности медицинских учреждений районного звена специалистами для того, чтобы выявлять заболевания на более ранних стадиях. И обеспечивать большую излечиваемость этих тяжких заболеваний", — приводит пресс-служба регионального правительства заявление губернатора.

Глава региона напомнил, что в ближайшие дни в крае откроют детский технопарк "Кванториум.22", в котором несколько сотен детей получат возможность изучать самые передовые технологии, в том числе в области робототехники и биотехнологий. Напомнил Александр Карлин и о выделении Алтайскому краю дополнительных средств в объеме более 1 миллиарда 300 миллионов рублей на строительство детских садов и яслей. Такая помощь региону позволит решить вопрос очередности в детские дошкольные учреждения среди детей младше трех лет.

Губернатор поручил министру строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Ивану Гилеву выстроить работу с представителями стройиндустрии с целью активизации строительства новых детских дошкольных учреждений. Губернатор попросил каждого члена правительства создать на своих рабочих столах особые папки, в которых будет находиться текст послания президента РФ, а также документы, предполагающие решение конкретных задач, поставленных главой государства.

