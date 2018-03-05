Деталь от самолета нашли во дворе жилого дома неподалеку от международного аэропорта Нарита (на востоке Большого Токио). Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на газету Sankei Shimbun.

Необычная находка была обнаружена в ночь на 4 марта. Весит деталь около килограмма. Местный житель заметил её всего в 30 метрах от дома, расположенного примерно в семи километрах к северо-западу от взлетно-посадочной полосы В. Деталь имеет трапециевидную форму, ее высота составляет около 50 сантиметров, а ширина — 25.

Неизвестно, с какой модели самолета отпала деталь. Пострадавших в результате инцидента нет. Но теперь некоторые местные жители перед выходом на улицу намерены проверять, не падает ли что-то с неба на их головы.