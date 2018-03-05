Федеральная антимонопольная служба возбудила дела против МТС и "Мегафона". ФАС проверила отчеты операторов связи об отмене внутрисетевого роуминга. Ведомством были выявлены нарушения.
По сообщению ФАС, МТС и "Мегафон" не исполнили предписания. Операторы необоснованно завысили цену междугородних звонков в поездках по стране. Также необоснованным в ведомстве назвали введение ежесуточной платы для абонента, который покинул домашний регион.
"После рассмотрения дела служба может выдать предписание о "перечислении в бюджет дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства", — пишет РИА "Новости" со ссылкой на замглаву ведомства Анатолия Голомолзина.
Еще в августе 2017-го ФАС возбудила антимонопольные дела в отношении операторов "большой четверки". Причина — высокие цены при оказании услуг связи в национальном роуминге.
В России действует национальный и внутрисетевой роуминг. И отдельный по Крыму. Абоненты компаний могут общаться за пределами домашнего региона за отдельную плату. Национальный роуминг нужен, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.
Комментарии
16.02 18г. ездил в Новосибирск. Сняли 700руб. Ну и кто мне их вернет? С какой радости мои деньги уйдут в бюджет? Одни маты на языке.Если что оператор МТС.
Не знаю о чем говговорите, в 2016 году был в Орле, общался как в домашнем регионе, также и в Москве. Тариф смарт -МТС
подключите "Везде как дома" - и не парьтесь. ездил в Красноярск, подключил на сайте за баллы - за 3 дня сняли 2 сотни. приехал, накатал заяву - вернули 300. не напрягло
недавно получила уведомление от МТС
"Уважаемый клиент! С 14 марта 2018 года на вашем тарифе снижаются цены на связь в поездках в другие регионы РФ в сети МТС: входящие с номеров региона пребывания будут по 0 руб/мин (вместо 10,9 руб/мин) и исходящие на местные номера-как дома (вместо 12 руб/мин)
Я так понимаю-это следствие из проведённой проверки ФАС???
приехал, накатал заяву
а катать заявы это не напряжение? это нормально?