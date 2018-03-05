Федеральная антимонопольная служба возбудила дела против МТС и "Мегафона". ФАС проверила отчеты операторов связи об отмене внутрисетевого роуминга. Ведомством были выявлены нарушения.

По сообщению ФАС, МТС и "Мегафон" не исполнили предписания. Операторы необоснованно завысили цену междугородних звонков в поездках по стране. Также необоснованным в ведомстве назвали введение ежесуточной платы для абонента, который покинул домашний регион.

"После рассмотрения дела служба может выдать предписание о "перечислении в бюджет дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства", — пишет РИА "Новости" со ссылкой на замглаву ведомства Анатолия Голомолзина.

Еще в августе 2017-го ФАС возбудила антимонопольные дела в отношении операторов "большой четверки". Причина — высокие цены при оказании услуг связи в национальном роуминге.

В России действует национальный и внутрисетевой роуминг. И отдельный по Крыму. Абоненты компаний могут общаться за пределами домашнего региона за отдельную плату. Национальный роуминг нужен, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.