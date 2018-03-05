Геологический парк "Фас Алтая" в скором времени появится в Алтайском крае. Об этом сообщают в Алтайтурцентре.

Парк будет расположен в предгорьях региона: Алтайском, Смоленском и Солонешенском районах. Точные границы геопарка еще не определены. Как рассказала старший научный сотрудник Института водных и экологических проблем СО РАН Софья Платонова, граница гор Алтая и Западно-Сибирской равнины имеет глобальную ценность, поскольку отражает процессы движения литосферных плит.

Геопарк будет создаваться в течение семи лет. В этом году начнется паспортизация геологических объектов. Этот этап будет финансировать компания "Курорт Белокуриха". Уже заключено соглашение о сотрудничестве с Алтайским государственным университетом и Институтом водных экологических проблем СО РАН, получена поддержка комитета по развитию туризма Русского географического общества. В планах — получить для геопарка статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.