58-летняя жительница Рубцовска получила семь лет колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть водителя такси. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.

В ведомстве уточняют, что в январе прошлого года в машине такси, ехавшей по трассе К-20, между пассажиркой и водителем произошел конфликт. Женщина не хотела рассчитываться за проезд.

Пассажирка взяла кухонный нож и его клинком умышленно нанесла мужчине один удар в область грудной клетки. Мужчина находился за рулем. От боли он не справился с управлением автомобиля, выехал на полосу встречного движения и врезался в другую машину. При столкновении транспортных средств 40-летний мужчина получил множественные телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.



