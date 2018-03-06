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Около 50 районов Алтайского края могут оказаться в зоне паводка в 2018 году

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
В зоне риска около 42 тысяч человек

Фото: правительство Алтайского края

Весенний паводок 2018 года в Алтайском крае может затронуть 46 районов, 204 населенных пункта, где проживают 42 тысячи человек. Речь идет о 15 тысячах домов, которые могут во время таяния снега оказаться подтопленными. Об этом журналистам заявил заместитель председателя правительства края Виктор Мещеряков. По его словам, на борьбу со стихией из разных источников финансирования выделено около миллиарда рублей.

"Риску подтопления, вызванного различными гидрологическими явлениями, подвержены 204 населенных пункта, более 15 тысяч домов с населением 42 тысячи человек, в том числе 8 тысяч детей. Подтопления могут быть различными - склоновые воды, таяние снегов, ледников, первая и вторая волны паводка. Для проведения предупредительных мероприятий создан резерв финансовых ресурсов на ликвидацию ЧС — 424 миллиона рублей и материальных ресурсов на сумму 549 миллионов рублей, это все виды бюджета", — сказал Виктор Мещеряков.

Он отметил, что в марте прогнозируется температура на 2 градуса выше среднемноголетних значений, уровень снега в крае от 30 до 70%, в горах и предгорьях — 70%. Заместитель председателя правительства обеспокоен тем, что в некоторых местах толщина льда оценивается приблизительно в 120 сантиметров, что может послужить возникновению заторов в 25 местах.

Поэтому в Алтайском крае подготовлено 256 пунктов временного размещения вместимостью 35 тысяч человек. Для обеспечения пропуска паводковых вод в крае могут задействовать более 14 тыс. человек и более 2,7 тыс. единиц техники. Ранее алтайские власти прогнозировали сложную паводковую ситуацию в Алтайском крае весной 2018 года.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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