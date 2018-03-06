Фото: правительство Алтайского края
Весенний паводок 2018 года в Алтайском крае может затронуть 46 районов, 204 населенных пункта, где проживают 42 тысячи человек. Речь идет о 15 тысячах домов, которые могут во время таяния снега оказаться подтопленными. Об этом журналистам заявил заместитель председателя правительства края Виктор Мещеряков. По его словам, на борьбу со стихией из разных источников финансирования выделено около миллиарда рублей.
"Риску подтопления, вызванного различными гидрологическими явлениями, подвержены 204 населенных пункта, более 15 тысяч домов с населением 42 тысячи человек, в том числе 8 тысяч детей. Подтопления могут быть различными - склоновые воды, таяние снегов, ледников, первая и вторая волны паводка. Для проведения предупредительных мероприятий создан резерв финансовых ресурсов на ликвидацию ЧС — 424 миллиона рублей и материальных ресурсов на сумму 549 миллионов рублей, это все виды бюджета", — сказал Виктор Мещеряков.
Он отметил, что в марте прогнозируется температура на 2 градуса выше среднемноголетних значений, уровень снега в крае от 30 до 70%, в горах и предгорьях — 70%. Заместитель председателя правительства обеспокоен тем, что в некоторых местах толщина льда оценивается приблизительно в 120 сантиметров, что может послужить возникновению заторов в 25 местах.
Поэтому в Алтайском крае подготовлено 256 пунктов временного размещения вместимостью 35 тысяч человек. Для обеспечения пропуска паводковых вод в крае могут задействовать более 14 тыс. человек и более 2,7 тыс. единиц техники. Ранее алтайские власти прогнозировали сложную паводковую ситуацию в Алтайском крае весной 2018 года.
Комментарии
РосПил!
веками стояли деревни в крае и никто их не спасал ежегодно! А теперь что ни весна - широкомасштабные спасательные операции!
Уровень воды в реках ниже нормы.
Снега мало.
Но "на борьбу со стихией из разных источников финансирования выделено около миллиарда рублей"
Пилим.
На миллиард можно было бы 500-1000 новых добротных домов построить, а не спасать несколько старых домиков.
Для гарантированного паводка надо еще много ,много,много снега завезти.
что значит " уровень снега в крае от 30 до 70%, в горах и предгорьях — 70%"?
Разве в этом году много снега?
6.03.2018 09:29
- гость -
А для чего тогда МЧС создали?
Это и есть звездный час чиновников,раскладывающих сено в кормушки- и снега нет, и деньги есть
За миллиард чиновники краевые сами паводки создавать будут.
6.03.2018 12:02
- гость -
За миллиард чиновники краевые сами паводки создавать будут.
ага..., с пива)