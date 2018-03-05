Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили записал видеообращение в Амстердаме, в котором заявил о желании вернуться к власти в Грузии. Об этом пишет РИА "Новости".

В ролике бывший президент призвал своих единомышленников, в первую очередь представителей партии "Единое национальное движение", к активной подготовке к президентским выборам. Президентские выборы пройдут этой осенью.

"Мы видим, какая ситуация в Грузии, какая безнадежность. На фоне этого тысячи человек либо покинули Грузию, либо намерены покинуть… Наша задача – вернуться в руководство Грузии в 2018 году. Мы должны выиграть президентские выборы", — отметил он.

Напомним, что Саакашвили основал партию "Единое национальное движение". Эта партия правила Грузией девять лет, до 2012 года.



