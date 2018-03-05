Алтайский край вошел в топ-30 российских регионов, ставших самыми популярными у иностранных туристов по итогам 2017 года. По подсчетам аналитического агентства ТурСтат, край в прошлом году посетило более 30 тысяч зарубежных путешественников.

Сразу оговоримся, в шорт-лист не вошли Москва и Санкт-Петербург, которые закономерно лидируют по числу иностранцев. Так, более 4,8 млн иностранных туристов посетили Москву в 2017 году и 3,75 млн — Санкт-Петербург.

В топ-10 регионов России по популярности у иностранных туристов (за вычетом двух столиц) присутствуют Краснодарский край (более 900 тысяч иностранных туристов), Приморье (640 тысяч), Крым (более 500 тысяч), Татарстан (278 тысяч), Подмосковье (230 тысяч), Иркутская область (211 тысяч), Владимирская область (более 200 тысяч), Ярославская область (более 200 тысяч), Ставрополье (100 тысяч) и Калининградская область (100 тысяч).

Иркутская область (+35% к 2016 году), Приморье (+13%) и Татарстан (+11%) показали самые высокие темпы роста въездного туризма в 2017 году среди самых популярных у иностранных туристов регионов России.

Из сибирских регионов (если не считать уже упоминавшуюся Иркутскую область) выше всех располагается Бурятия (23-е место), ее посетили 40 тысяч иностранцев. Далее идет целая группа регионов (с 25-го по 32-е места), где число интуристов за прошлый год превысило 30 тысяч человек. В этом перечне — Новосибирская область, Дагестан, Алтайский край, Псковская область, Омская область, Калужская область и Волгоградская область.

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Из других регионов СФО в этом рейтинге представлены Красноярский край (26,5 тысяч интуристов), а также Забайкалье (более 3 тысяч человек).

Напомним, всего Алтайский край в 2017 году, по предварительным оценкам, посетило свыше 2,1 млн туристов.