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Магазины сети "Лента", купленные у ГК "Холидей", будут открыты в Барнауле и других городах Сибири весной этого года. Уже сегодня федеральная сеть готова открыть первый супермаркет нового типа на улице Северо-Западной, 155. Сейчас на работу в этот магазин начался поиск персонала.

Магазин расположен между улицами Юрина и Георгия Исакова на первом этаже пятиэтажного здания. Там уже висит баннер с приглашением на работу.

Ранее стало известно, что в 2017 году компания "Лента" приобрела 22 супермаркета "Холидей" в Новосибирске, Кемерово и Барнауле. Эти торговые точки "Лента" планирует открыть под своим брендом весной 2018 года.

Напомним, что в Барнауле в настоящее время работают три торговые точки сети "Лента". Они расположены по адресам: проспект Ленина, 102В; улица Власихинская, 67 и Павловский тракт, 156.

Теперь же в городе, судя по всему, появятся новые магазины сети в формате супермаркета.