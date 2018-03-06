Фото: Amic.ru
Магазины сети "Лента", купленные у ГК "Холидей", будут открыты в Барнауле и других городах Сибири весной этого года. Уже сегодня федеральная сеть готова открыть первый супермаркет нового типа на улице Северо-Западной, 155. Сейчас на работу в этот магазин начался поиск персонала.
Магазин расположен между улицами Юрина и Георгия Исакова на первом этаже пятиэтажного здания. Там уже висит баннер с приглашением на работу.
Ранее стало известно, что в 2017 году компания "Лента" приобрела 22 супермаркета "Холидей" в Новосибирске, Кемерово и Барнауле. Эти торговые точки "Лента" планирует открыть под своим брендом весной 2018 года.
Напомним, что в Барнауле в настоящее время работают три торговые точки сети "Лента". Они расположены по адресам: проспект Ленина, 102В; улица Власихинская, 67 и Павловский тракт, 156.
Теперь же в городе, судя по всему, появятся новые магазины сети в формате супермаркета.
Комментарии
Надо цены понизить,а то самый дорогой магазин стал.
Не понимаю за что люди любят эту "Ленту"... Ведь самый дорогой магазин..
+++ предыдущим комментаторам. Раньше был достаточно дешёвый магазин, сейчас - один из дорогих.
один и тот же человек писал?
Всех выдавят и вообще цены зашкалят.
8.42. Ассортиментом, там где дешево качество страдает часто
кого у нас давить-то? Марию Ра? не смешите. Пятерочка пришла - помойка адская. В Ультре - так просто жесть, как она есть. Пусть уж лучше Лента с Ашаном. Хотя эти склады-магазины несколько напрягают.
А что не так с ценами в Ленте? Да, на что-то там цены выше, на что-то - ниже. Без карты покупать невыгодно - это 100%, но по карте часто классные акции есть. Часто бывает так, что просто опредмеченные товары представлены марками, которые в принципе дороже. Например, та же фунчоза ( в любом маркете есть бюджетные марки, в Ленте - дорогие). А вот ассортимент специй и молочки - это большой плюс, я те же йогурты большими партиями беру, и всегда есть что-то новое. К тому же Лента реально удобнее, ведь все под рукой. При отсутствии возле дома ярче + загруженном рабочем графике - это самый оптимальный вариант, ибо в маришку ту же нет желания лишний раз заходить, магнит - не намного лучше. Закупился и забыл, как говорится.
А мне по душе Ярче! И дешевле , и ассортимент богатый, и продавцы позитивные, лишь бы не сдулся.
Ярче, Лента, Бахетле, Аникс выбор хороший.
Пятерочка растет.
пятерочка - фууу. аникс? не знаю. не люблю эту сеть. ассортимента никакого. ярче - респект!!!
Хм. Возле дома открыли Пятерочку - с удовольствием хожу. Продукты на голову выше по качеству, тем в той же Марии-Ра. Не все, конечно, но то что мне надо - все вполне приличное и дешевле.
В Ярче ассортимента как раз таки нет совсем, но на некоторые позиции действительно цены ниже, чем в ленте. Да и чище в Ярче и Ленте намного, чем в помойке Марийке
в ярче очень хорошая и не дорогая молочка. Конфеты, печенье. Картошка (28 р за 2,5 кг). Алкоголь, как ни странно, гораздо дешевле, чем в Ленте и Ашане.
6.03.2018 13:09
Дима
выбор это когда ходишь каждый день в разный магазин с ассортиментом, который этот магазин имеет на полках.