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Подробности схода вагонов на Алтае: пострадавших нет

, ИА "Амител"
ЧП произошло вечером 4 марта

Фото: izvestiy-kamen.ru

Барнаульская транспортная прокуратура проводит проверку по факту схода трех порожних вагонов в Камне-на-Оби. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что инцидент произошел вечером в воскресенье, 4 марта.

"На пути необщего пользования Каменского ЛДК при перестановке с одного на другой путь 22 порожних вагона несанкционированно передвинулись на путь необщего пользования, принадлежащий Каменскому элеватору. При передвижении вагоны сбили тупиковый упор, въехали в ворота гаража Каменского элеватора, где находился каркас локомотива, и выехали через противоположные ворота гаража", — уточняют в барнаульской прокуратуре.

В результате три вагона сошли с рельсов. Никто не пострадал. Сейчас  восстановительная бригада Каменской дистанции пути занимается подъемом сошедших вагонов.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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