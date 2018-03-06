8 марта ТЦ "Аксиома" дарит женщинам мастер-классы по преображению жилья с помощью декоративных покрытий. Рукодельницы смогут овладеть волшебством текстурных и жидких обоев, а также красок "Магико", превращающих скучную стену в дорогое полотно.
Бесплатный курс магии декорирования от ТЦ "Аксиома" (Павловский тракт, 166) будет проходить с 12 до 14 часов.
Каждая "волшебница" получит цветы в подарок.
ТЦ "Аксиома"
г. Барнаул, Павловский тракт, 166г
Новосибирск, ул. Кутателадзе, 4к1
Телефон горячей линии: 8-800-775-9000
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