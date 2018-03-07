На рынке смазочных материалов большой ассортимент автомасел. Какое выбрать? Как не купить подделку и не нанести вред своему автомобилю? В преддверии сезона замены масла обращаем внимание на важные моменты, которые следует учесть, выбирая моторное масло для современного автомобиля.

Как выбрать?

Приступать к выбору масла нужно с внимательного изучения руководства по эксплуатации автомобиля. Автопроизводитель рекомендует смазочные материалы с учетом конструктивных особенностей и температурного режима двигателя, опыта испытаний двигателя на стенде. Ошибка в выборе моторного масла чаще всего проявляется не сразу. Образовавшиеся в двигателе отложения, повышенный износ, растянутые цепи ГРМ, вышедшие из строя муфты VVT-i дадут о себе знать лишь через несколько замен неправильно выбранного масла. Причем при возникновении подобных проблем автовладельцы не связывают их с "неправильным" моторным маслом.

Также некоторые автовладельцы считают, что чем современнее масло, тем лучше даже для двигателя старого автомобиля. Это неверно! Попытка улучшить работу двигателя маслом, отличным от того, что рекомендует производитель, скорее приведет к негативным последствиям. Хотя сразу после замены может создаться ощущение, что двигатель стал "крутиться лучше" или "работать тише".

Для американских и европейских автомобилей требуется соответствие масла определенному допуску производителя. Допуск обязательно должен быть указан на упаковке с маслом.

Профессиональная помощь

Проверка наличия официального допуска и лицензий важна, поскольку это единственный гарант качества масла в России. Проверить наличие лицензии API можно, пройдя по ссылке. Если допуск или лицензия, указанные на упаковке масла, в списке официальных источников отсутствует, то это, скорее всего, означает, что продукт на самом деле никаких испытаний не проходил и информация на банке – лишь маркетинговая уловка. Следовательно, нет никакой гарантии, что масло действительно подходит вашему автомобилю и использовать такой продукт можно только на свой страх и риск.

Если у вас нет инструкции по эксплуатации автомобиля и абсолютно нет желания и времени разбираться во всех этих тонкостях, то можно обратиться в ТС "Баррель" в Барнауле. Специалисты, располагающие необходимой информацией и опытом, бесплатно подберут смазочные материалы для вашего автомобиля. Помните, что сиюминутная экономия денег или времени на состоянии вашего автомобиля может обернуться существенными расходами на ремонт в будущем.

Компания представляет современные японские моторные масла Mitasu, которые отвечают всем стандартам качества и одобрены Американским институтом нефти. Смазочные материалы Mitasu выполняют и даже превосходят самые жесткие требования таких мировых автопроизводителей, как Toyota, Nissan, Honda, Mazda, VW, Merсedes-benz, Volvo, Porsсhe. Масла Mitasu экономят топливо, обладают улучшенной антивибрационной устойчивостью, помогают легко запускать двигатель при температурах до −42ºС и увеличивают интервал между заменами масла.

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