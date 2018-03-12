Занятия спортом положительно влияют на физическое развитие ребенка и способствуют формированию его как личности. Тренировка выносливости, становление характера и адаптация в социуме – лишь часть преимуществ, которые получают дети, посещающие спортивные секции. Чем же так привлекателен детский спорт? Какие качества он развивает у детей и где найти хорошие условия для занятий в нашем городе?

1:0 в вашу пользу

Почему стоит записать ребенка в спортивную секцию? Вот лишь некоторые аргументы "за".

- Занимаясь спортом, ребенок становится физически развитым, у него укрепляются сердечно-сосудистая система, костная и мышечная ткани.

- Спорт имеет положительное отражение и на психологическом развитии ребенка.

- Развиваются координация, выносливость, умение мыслить тактически. Также это отличная возможность для выработки силы воли, дисциплины, трудолюбия.

- В спорте немало командных игр, что учит ребенка считаться с мнением окружающих, действовать согласованно, поддерживать товарищей, что весьма пригодится и во взрослой жизни.

2:0 в вашу пользу

Считается, что дети, занимающиеся спортом, меньше подвержены апатии, имеют хорошую самооценку и даже реже болеют. Пожалуй, все эти плюсы очевидны для родителей, но как можно увлечь самого ребенка?

Можно предложить ему вместе выбрать интересующий вид спорта, записать его на посещение пробных занятий. К тому же, пример зачастую действует лучше всяких слов. Занимайтесь спортом вместе, получая от этого удовольствие. Покажите своему ребенку на собственном примере, что это интересно и полезно.

Где начать занятия

Важно найти хорошую секцию, которую смог бы посещать ребенок. Причем тренер должен быть профессионалом своего дела, грамотным педагогом. В спортивной школе должны быть созданы все условия для безопасных занятий.

В настоящее время в Индустриальном районе Барнаула открывается вторая очередь крупнейшего в Алтайском крае спортивного комплекса "ТЕМП". Это пять современных спортивных залов площадью от 160 до 265 квадратных метров, оборудованные автономным кондиционированием, спортивным покрытием, раздевалками и душевыми. Уже через пару недель здесь начнутся занятия, поэтому открыт набор в различные секции. Опытные тренеры готовы передать свои знания, оказать профессиональную поддержку в становлении на спортивный путь.

Один из тренеров СК "ТЕМП" — Первый вице-президент Федерации Кунг-Фу России, трехкратный чемпион мира по данному виду спорта и основатель Школы Кунг-Фу в Барнауле Владимир Сурков. По его словам, сегодня спорт для подрастающего поколения — это не только поддержание здорового духа, но и воспитание его духовно развитым.

"У наших учеников интересная, познавательная и многогранная жизнь. Здесь они находят достойных друзей, на которых стоит равняться, авторитетных Учителей, помогающих развиваться духовно. Они чувствуют себя членами большого и дружного коллектива, где развито чувство ответственности и взаимопомощи", — отмечает Владимир Сурков.

Запись в группы по занятию Кунг-Фу под руководством этого тренера открыта для детей от 3,5 лет, а также для взрослых любого возраста.

Еще один вид спорта — футбол — привлекает сегодня не только взрослых, но и детей. Эта командная игра способствует как физическому развитию, так и умению мыслить тактически, понимать своих товарищей и, конечно, взаимовыручке.

"Необходимо помнить, что футбол, в первую очередь, — это удовольствие, игра, — говорит тренер и руководитель проекта "Мастербол" Олег Киушкин. — И задача взрослых, в первую очередь, детских тренеров не превращать детский футбол в работу и борьбу за результат. Ребята приходят в спортивный клуб "ТЕМП", в секцию "Мастребол" как домой, чтобы пообщаться и получить удовольствие от игры. Они не бывают закрепощены сознанием воли и ответственности профессионального игрока, при этом получая полноценное физическое развитие, вкус к здоровому образу жизни и любовь к футболу. У нас с детьми всегда занимаются два тренера, для того чтобы каждому из детей было уделено больше направленного внимания. Здесь к каждому ребенку индивидуальный подход и если ваш ребенок прирожденный вратарь, то его направят в Школу вратарского искусства "Мастербол", где главным тренером является Александр Суровцев, один из лучших вратарей в истории сибирского футбола".

В 2018 году набор в группы игры в футбол "Мастербол" проводится для детей с 3 лет. Кроме того, для воспитанников проводятся дополнительные занятия, на которых профессиональные тренеры в малых группах работают над техникой учеников, "ставят" им удар и отличную точную передачу. Индивидуальный подход, коррекция ошибок "здесь и сейчас", обучение футбольным "фишкам" - все это возможно на дополнительных тренировках.

Различные секции, возможность оформления абонемента с разным сроком посещений, современный футбольный манеж площадью 5760 кв.м. для круглогодичных тренировок, опытные тренеры – в СК "ТЕМП" есть все, чтобы спорт стал для вашего ребенка важной и любимой частью его жизни. Полный список арендаторов в настоящее время еще формируется, в связи с чем к сотрудничеству приглашаются различные спортивные федерации и тренеры.

Спортивный комплекс "ТЕМП":

г. Барнаул, Балтийский 1-й проезд, 9

8 (3852) 506–140