Какими станут Нагорный парк и Обской бульвар при поддержке барнаульцев

18 марта 2018 года Барнаул, как и вся страна, будет выбирать президента России. Помимо основных выборов также в этот день на избирательных участках жители краевой столицы смогут принять участие ещё в одном голосовании — выборах общественных пространств, которые будут отремонтированы за счет бюджета в ближайшие месяцы. Барнаульцев призывают определить шесть территорий из 10. Горожане сами решат, благоустройство каких территорий им нужно.

Это будет массовое народное голосование по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". Барнаул получит более 200 млн рублей на ремонт дворов и общественных территорий. Среди объектов-претендентов Нагорный парк и Обской бульвар. И выбирать только горожанам.

Нагорный парк — удивительное место. Оно имеет богатую историю, открывает прекрасный панорамный вид на город и Обь, на территории расположены объекты культурного наследия — в 18-19 веках здесь располагался Храм Иоанна Предтечи, в советское время — ВДНХ. Но долгие постсоветские годы он был совершенно заброшенным. Вторая жизнь некогда известного в городе места началась в 2016 году в рамках создания туристско-рекреационного кластера "Барнаул — горнозаводской город". Была заново построена лестница, появились прогулочные террасы, проведено берегоукрепление. Сегодня это одна из значимых достопримечательностей столицы Алтайского края. В праздничные и выходные дни сюда приходит до 15 тысяч человек.

Вариант благоустройства Нагорного парка

Но работы еще много — парк нужно сделать более доступным для семейного отдыха, продлить прогулочные дорожки, обустроить инфраструктуру с подходом к реке и в сторону южного склона. Если горожане проголосуют за этот объект, то там будут устроены подъезды с парковками, тротуары, разбиты цветники и газоны, появятся малые архитектурные формы, новые фонари. В планах – организация сценической площадки для проведения городских мероприятий.

"В Нагорном парке будет максимально сохранена существующая структура и учтено благоустройство участка храма Иоанна Предтечи", — прокомментировали в администрации Барнаула.

Обской бульвар — проект, который обсуждают несколько десятков лет. Его планировали еще в 40-е годы прошлого века, но не случилось. К идее вернулись несколько лет назад, но пока на его реализацию просто не было средств. Проект "Формирование комфортной городской среды" может запустить процесс. Пешеходная зона на Обском бульваре — это участок от Нулевого километра на Ленинском проспекте (напротив администрации Алтайского края, площади Советов) до проспекта Комсомольского. Здесь уже несколько значимых объектов: шестиметровая стела "Нулевой километр" (кстати, здесь можно загадать желание, встав на свой знак зодиака), площадь Ветеранов, "Дом интернационального движения", фонтаны "Лилия" и "Космос".

Примерный эскиз благоустройства Обского бульвара

Если это место войдет в проект, то здесь обновят плитку, бордюрный камень, лестничные проходы, фонари. Появятся новые деревья и малые архитектурные формы. И главное — отремонтируют фонтан. Он действующий и летом собирает вокруг себя десятки резвящихся детей, "тусующей" молодежи, фотографирующихся туристов. Но новый облик может сделать фонтан местной достопримечательностью.

Кстати, по итогам онлайн-голосования за благоустройство Нагорного парка проголосовало 45,6 тыс. человек, за пешеходную зону на Обском бульваре — 11,6 тыс. Это первый и третий результат соответственно.

Всего в народном голосовании будут участвовать 10 проектов: Нагорный парк, Демидовская площадь, пешеходная зона на Обском бульваре, Сквер Химиков, Площадь Мира и аллея Целинников, Сквер Адмирала Кузнецова, Аллея Ленинградская, Аллея "25 лет Индустриальному району", пешеходная зона по улице Молодежной, Проезд Полюсный (от переулка Ядринцева до жилого дома №93).

Барнаульцев активно призывают прийти на участки и проголосовать за шесть территорий из десяти.