Роскомнадзор потребовал от СМИ убрать фото с надписью "Против Путина"

Северо-Западное управление Роскомнадзора попросило издание "Агентство Бизнес Новостей" удалить фотографию с надписью "Против Путина", которую на льду замерзшей реки Фонтанка в Санкт-Петербурге написали сторонники одного из кандидатов в президенты России, пишет "Дождь".

Пожарная машина прибыла на место происшествия в течение 15 минут и смыла "плохую надпись".

Подобные требования отправили и другим СМИ, сообщается на сайте издания. Агентство уточнило, что генеральному директору издания позвонил сотрудник Северо-Западного управления Роскомнадзора. Представитель ведомства отметил, что надпись можно расценить как предвыборную агитацию, что нарушает федеральный закон №19 о выборах.

Сотрудник Роскомнадзора добавил, что претензии изданию может предъявить только Центризбирком, однако штрафовать его будет все равно регулятор.

"Вам ночью угрожает опасность? Звоните в полицию и говорите, что рядом с вами кто-то пишет на снегу "Против Путина", и отряд приедет в течение 5 минут! Группу волонтеров нашего штаба задержали этой ночью за "надпись, порочащую президента". Теперь вы поняли: быть против Путина в России — это незаконно", — написала на своей странице в Instagram одна из недовольных.