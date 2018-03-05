Россия технически готова к отключению от мирового интернета, но переход на российский сегмент сети не пройдет безболезненно, заявил в интервью НТВ советник президента по интернету Герман Клименко.
"Технически мы готовы к любым действиям сейчас, сбои всегда бывают при переходе с одной технологии на другую... Если завтра наши коллеги отключат нас от рубильника... я не знаю, будет ли это безболезненно, обещается, что безболезненно... я уверен, что безболезненно не будет", — сказал Клименко.
По его словам, может выясниться, что кто-то хранил свои данные за рубежом, кто-то "хостил" за границей свои домены.
"Поэтому они, наверное, будут испытывать некоторые трудности. Но аппаратно-программно нет никаких противопоказаний, чтобы мы жили хорошо и нормально, даже если нам объявят такую войну, как крымская изоляция", — уточнил Клименко.
Он напомнил, что уже сейчас работает российский сегмент сети, который создан по указу президента.
Комментарии
Зачем он нужен, этот интернет? Тем более, что гарант им не пользуется, ибо не умеет. Всю свежую информацию он черпает из красных папок, которые готовят ему многочисленные референты.
брядятина! совсем окуклились!
Голову себе отреж Герман Клименко!!!
Чувствую, не "наши коллеги" отключат России от интернета, а такие советники, как этот Герман Клименко посоветуют президенту, ничего в этом не понимающему, самовыпилить Россию из глобальной сети, объяснив это возможным вмешательством в его "выборы".
По собственным словам, является мещанином, и если для того, чтобы в холодильнике была чёрная икра, нужно кричать «Путин велик!», то я буду кричать. Клименко, Герман Сергеевич
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