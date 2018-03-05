Россия технически готова к отключению от мирового интернета, но переход на российский сегмент сети не пройдет безболезненно, заявил в интервью НТВ советник президента по интернету Герман Клименко.

"Технически мы готовы к любым действиям сейчас, сбои всегда бывают при переходе с одной технологии на другую... Если завтра наши коллеги отключат нас от рубильника... я не знаю, будет ли это безболезненно, обещается, что безболезненно... я уверен, что безболезненно не будет", — сказал Клименко.

По его словам, может выясниться, что кто-то хранил свои данные за рубежом, кто-то "хостил" за границей свои домены.

"Поэтому они, наверное, будут испытывать некоторые трудности. Но аппаратно-программно нет никаких противопоказаний, чтобы мы жили хорошо и нормально, даже если нам объявят такую войну, как крымская изоляция", — уточнил Клименко.

Он напомнил, что уже сейчас работает российский сегмент сети, который создан по указу президента.