В Донбассе обстреляли автомобиль члена Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексея Журавлева, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на его помощницу.

"Две машины делегации и корреспондента агентства News Front ехали на позиции батальона "Пятнашка", где по ним был открыт огонь со стороны вооруженных сил Украины. Машины сильно пострадали, но все живы и уже выбрались", — рассказала помощница депутата.

На своей странице в Facebook Журавлев сообщил, что обстрел делегации со стороны ВСУ был целенаправленной акцией агрессии с украинской стороны.

Депутат вместе с журналистами выехал из Донецка на одну из позиций недалеко от линии соприкосновения. Его автомобиль подвергся обстрелу недалеко от Авдеевской промзоны.

Журавлев регулярно ездит в самопровозглашенные республики Донбасса. Как отмечается, он призывает решать реальные проблемы граждан этого региона, а также защищать права русскоязычного населения за рубежом.