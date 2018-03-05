Жительница Казани по имени Вероника, страдающая амнезией после операции, каждый день заново переживает развод с мужем Максимом, сообщает Mash.

После сложной операции девушка стала инвалидом. У Вероники отказали руки и ноги, она частично потеряла память. Она помнит, что было до болезни, и всегда думает, что муж на работе. Она не может запомнить, что он отказался от жены.

В ноябре прошлого года Максим подал на развод. Он поначалу изредка навещал Веронику, а потом и вовсе пропал.

Сейчас Вероника заново учится ходить и говорить. Главным ее помощником остается мать, которая бросила все силы на лечение дочери.