"Краса России" из Нижнего Новгорода поборется за титул "Мисс Земля"

На международном конкурсе красоты "Мисс Земля" Россию представит обладательница титула "Мисс Нижний Новгород" и одна из лауреаток конкурса "Краса России" Дарья Картышова, сообщает LIFE со ссылкой на организаторов мероприятия "Мисс Нижний Новгород".

"Дарья стала лучшей в конкурсной номинации, впечатлив всех своей подготовкой, нарядами и дружелюбием", — уточнили организаторы конкурса, на котором 23-летняя девушка победила в 2017 году.

"Мисс Земля" — один из крупнейших конкурсов красоты, который каждый год проводится на Филиппинах под эгидой Организации Объединенных Наций. В нем принимают участие самые красивые девушки планеты. Основная идея мероприятия — привлечь внимание к защите окружающей среды и охране живой природы.

Публикация от dashulika (@dashulika) Фев 12, 2018 в 11:11 PST

Публикация от dashulika (@dashulika) Дек 27, 2017 в 12:56 PST