Сборная Бразилии потребовала к приезду команды на матч с Россией доставить на тренировочную базу 600 килограммов льда — по 200 килограммов на каждый день пребывания в Москве, сообщает телеграм-канал "Мутко против".

Помимо этого, на "Открытие-арену", где будут тренироваться бразильские футболисты, должны быть завезены арбузы, бананы и виноград.

По данным телеграм-канала, столь необычные запросы бразильской сборной обоснованы тем, что спортсмены используют криотерапию (лечение холодом) для выведения молочной кислоты после тренировок.

Матч Россия — Бразилия состоится 23 марта на столичном стадионе "Лужники".