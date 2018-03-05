Комиссия Совета Федерации по противодействию иностранному вмешательству в дела РФ фиксирует увеличение объемов наличных денег, поступающих из-за рубежа для финансирования внесистемной оппозиции, пропагандирующей бойкот президентских выборов, сообщает "Интерфакс".

Об этом говорится в специальном докладе комиссии, который будет представлен в понедельник. "На момент завершения текста настоящего доклада (февраль 2018 года), то есть в разгар российских президентских выборов, по заслуживающим доверия источникам комиссия получает данные об усилении ввоза извне наличных денег для подпитки тех, кого принято именовать внесистемной оппозицией, в том числе российских сторонников пропагандируемой через зарубежные средства пропаганды тактики "бойкота выборов", — отмечается в документе.

В нем указано, что "сигналы об этом приходят практически из всех федеральных округов от Калининграда до Дальнего Востока".

"Многочисленные факты, имеющиеся в распоряжении комиссии, и их последующий системный анализ показали, что на суверенной территории РФ западные программы вмешательства применяются в последнее время гораздо более осторожно, зачастую завуалированно, скрытно, с учетом высокого уровня защищенности отечественного суверенитета на данном этапе российского развития", — подчеркивается в докладе.

Согласно документу, "указанные программы готовятся с пониманием того, что большинство российских граждан негативно относится к разного рода агентам влияния". В то же время, "как показывает изучение сложившейся практики вмешательства извне в выборный процесс, такого рода деятельность проводится по следующей примерной схеме: зарубежный центр (центры) определяет и формулирует политический заказ".

Правительственные (межправительственные) организации, их объединения, включая специальные службы, а также квазимеждународные организации разрабатывают конкретные программы их реализации, полагают авторы доклада.

"Так, для манипуляций на выборах нет необходимости прямой вербовки и постоянного контакта вербовщика с конкретным фигурантом (агентом влияния). Иностранные аналитики и их отечественные консультанты (в т.ч. покинувшие РФ) вычленяют соответствующих кандидатов из тех российских граждан, которые наиболее точно соответствуют установленной сценаристами задаче, а далее всеми доступными способами ведут его или ее к намеченной извне цели", — отмечается в докладе.

При этом "сам объект влияния не обязательно может осознавать внешнее управление в полной мере, а у его кураторов нет необходимости выходить с объектом на прямую связь (засвечивать ставленника)".

Само вмешательство, по данным доклада, "осуществлялось разнообразными способами: от попыток военного нападения (атака на российских миротворцев в Южной Осетии руками режима Саакашвили, 2008 г.) до применения односторонних и противоправных мер экономического характера (они начались задолго до официального объявления России санкций США и ЕС под предлогом украинского политического кризиса в 2014 г.)".

Что же касается выборов, отмечается в документе, "то, например, ЦРУ с момента своего основания (1947 г.) в этих целях использовало плакаты, памфлеты, почтовую рассылку, баннеры и, как заметил американский эксперт по разведке Джонсон: "...да все, что угодно. Мы распространяли ложную информацию в иностранных газетах. Мы использовали то, что британцы называют "кавалерией короля Георга" — чемоданы с деньгами".