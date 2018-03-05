В Кировской области язычники устроили обряд огненного погребения для своего умершего соратника и опубликовали фотографии в соцсетях, сообщает LIFE.

Со слов организатора церемонии, таким было последнее желание самого покойного, который являлся приверженцем древнерусских традиций.

"Други, восславьте Анатолия! Вчера он ушел огненной тропой в чертог Ярилы и, присягнув под стягом с коловратом, стал в строй небесной рати рядом с Доброславом", — говорится в "некрологе", опубликованном языческой общиной в соцсетях.

Для обряда организаторы подготовили краду — погребальный костер. "На краду пошло 4 кубометра сухих хвойных дров и еще два куба сухих колотых березовых дров. Горела крада с 11 утра до 20 вечера. Несмотря на 20-градусный мороз, все сгорело дотла", — описали свой метод язычники.

В соответствии с федеральным законом о погребении, кремация тела усопшего не запрещена, однако она должна проводиться в специализированных учреждениях.